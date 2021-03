Persiapan Asesmen Nasional, Sekolah Indonesia di Singapura Terima Hibah Komputer

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah perusahaan Indonesia di Singapura menyepakati untuk memberikan hibah berupa 60 unit Personal Computer (PC) ke sekolah Indonesia di Singapura. Komputer tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik Sekolah Indonesia (Singapura) Ltd. dalam melakukan evaluasi belajar berbasis komputer dan menjalani Asesmen Nasional (AN).Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo mengapresiasi perusahaan-perusahaan Indonesia di Singapura yang telah berkontribusi bagi pelajar Indonesia yang ada di Singapura. Perusahaan tersebut adalah PT. Triputra Group, PT. Barito Pacific, PT. Harum Energy, PT. Great Giant Pineapple, PT. Indosiar Visual Mandiri, PT. Sayap Mas Utama, PT. Cinema 21 dan Keluarga Hartono.“Bersyukur kita punya pengusaha-pengusaha yang memiliki nasionalisme tinggi dan peduli kepada pendidikan,” ujar Suryopratomo Selasa, 9 Maret 2021.Pada kesempatan yang sama Atase Pendidikan dan Kebudayaan untuk Singapura, Veronica Enda Wulandari berharap dengan hibah komputer ini, para peserta didik khususnya pelajar Sekolah Indonesia di Singapura semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan proses pembelajaran.“Semoga dengan adanya hibah ini, para pelajar Indonesia di Singapura semakin inovatif dan kreatif,” ujar Enda.Dipilihnya donasi komputer, kata Endah, saat ini komputer merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh Sekolah Indonesia (Singapura). Salah satunya untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif sesuai dengan visi sekolah yaitu pelopor dalam pengembangan budaya dan teknologi.“Komputer tersebut akan sangat membantu peserta didik Sekolah Indonesia (Singapura) Ltd. dalam melakukan evaluasi belajar berbasis komputer dan menjalani pemetaan mutu pendidikan yaitu Asesmen Nasional yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2021 yang akan datang,” kata Enda.Mewakili para donatur, Arif Rachmat dari PT Tri Putra Group berterimakasih kepada semua pihak atas terlaksananya hibah 60 unit komputer. “Puji syukur akhirnya terlaksana keinginan untuk berkontribusi bagi pendidikan rakyat Indonesia khususnya yang berada di Singapura melalui penyaluran bantuan ke Sekolah Indonesia Singapura,” ujar Arif.Enam puluh unit komputer Acer C22 -1650 All in One PC dengan spesifikasi monitor 21.5” Full HD Borderless (IPS Display Non-Touch), 11th Gen Intel Core i5-1135G7 processor, OS Windows 10 Home (64-Bit), Memori 8 GB DDR4 RAM, Storage 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphic, beserta perangkat USB Keyboard dan Mouse diserahkan oleh Arif P. Rachmat, sebagai perwakilan PT. Tri Putra Group sekaligus mewakili para perusahaan donatur, kepada Sekolah Indonesia (Singapura) Ltd., yang diwakili oleh Kepala Sekolah Sumardiyanto.Baca juga: Pengamat: Bukan Peta Jalan, Pendidikan Butuh Cetak Biru Sekolah Indonesia (Singapura) Ltd. atau SIS Ltd. didirikan pada tanggal 20 Mei 1969 dan merupakan satu-satunya wadah penyelenggara pendidikan nasional Indonesia di Singapura. Saat ini, Sekolah Indonesia (Singapura) Ltd. memiliki peserta didik sebanyak 120 anak yang dua terdiri dari 46 anak untuk tingkat Sekolah Dasar, 32 anak untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan 42 anak untuk tingkat Sekolah Menengah Atas.Enda mengapresiasi Dubes RI untuk Singapura dan para donatur atas kepeduliannya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Indonesia (Singapura) Ltd. “Semoga donasi komputer yang telah diberikan oleh para donatur dapat membawa manfaat yang besar dalam kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan khususnya pendidikan di Sekolah Indonesia (Singapura) Ltd,” tutur Enda.(CEU)