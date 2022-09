Kalbis Institute Siapkan Program Business Analytics dengan University of Minnesota

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kalbis Institute kembali meluncurkan program Magister Manajemen yang inovatif. Bekerja sama dengan University of Minnesota dari Amerika Serikat, melalui Simplilearn, Kalbis Institute menawarkan program Magister Manajemen dengan peminatan Business Analytics.Pemahaman dan skills di Business Analytics saat ini sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membuat big data dapat tersedia dalam waktu cepat.Big data yang tersedia ini dapat diproses lebih lanjut untuk menjadi informasi yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan. Melalui program ini, mahasiswa akan mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Kalbis Institute dan Postgraduate Certification dari University of Minnesota and IBM."Didukung dengan berbagai state of the art facilities, mahasiswa juga akan didukung dengan berbagai fasilitas seperti Laboratorium Business Strategy, Laboratorium Komputer, dan masih banyak lagi," kata Head of Management Study Program Kalbis Institute, Pranakusuma Sudhana dalam siaran persnya, Sabtu, 24 September 2022.Menurut Pranakusuma, selain itu para dosen juga tidak hanya berasal dari Indonesia. Namun juga beberapa praktisi dan profesor dari University of Minnesota.Selain itu program ini juga dibentuk melalui project based learning, sehingga mahasiswa tidak lagi dituntut untuk menghafal, namun lebih banyak dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang muncul melalui real study case dan industry-relevant projects seperti project dari Walmart, Zomato dan lainnya.“Thriving Business adalah bisnis yang mampu memperoleh dan mengolah big data dengan baik” ujar Pranakusuma.