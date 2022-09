Di Boston, Nadiem Kabarkan Transformasi Pendidikan di Tanah Air kepada Mahasiswa Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berbagi pengalaman hidup dan karier kepada lebih dari 120 mahasiswa Indonesia di Boston, Amerika Serikat (AS). Nadiem berbagi cerita tentang transformasi yang sedang terjadi di Indonesia."Mahasiswa Indonesia perlu tahu transformasi yang sedang terjadi di Indonesia," kata Nadiem dalam siaran persnya, Kamis, 22 September 2022.Sebagai contoh, delapan dari 22 episode Merdeka Belajar berfokus pada transformasi pendidikan tinggi. "Tim saya di Kemendikbudristek terus berupaya menghilangkan sekat antara dunia akademis dan industri agar lulusan Indonesia lebih relevan dan berdaya saing,” kata Nadiem mengawali pemaparannya tentang Merdeka Belajar.Presentasi Nadiem dilanjutkan dengan sesi ask me anything, di mana mahasiswa bebas bertanya apa saja kepada dirinya. Safira, mahasiswa Harvard Kennedy School bertanya tentang bagaimana Menteri Nadiem sebagai anak muda dapat menavigasi tantangan yang ditemui, dari sektor swasta ke sektor publik.“Nasihat pertama, sabar. Jangan khawatir. Karena yang kelihatannya tidak bergerak, lama-lama hasilnya pasti kelihatan. Saya mengalami sendiri pada dua tahun pertama menjabat sebagai menteri. Tahun ketiga, mulai terlihat hasilnya,” jelas Nadiem.Lebih lanjut Menteri Nadiem mengatakan, “Secara realistis, hasil dari transformasi pendidikan di negara-negara lain pun baru terlihat setidaknya 10 tahun kemudian. Hal terpenting adalah kita sudah memulai transformasi tersebut,” katanya.Platform Kampus Merdeka yang membuka ribuan peluang bagi mahasiswa dan industri saja misalnya, sejak diluncurkan sampai saat ini telah dimanfaatkan lebih dari 724 ribu mahasiswa. 2.700 perusahaan dan lembaga nirlaba pun membuka kesempatan riset, magang, dan lain sebagainya kepada lebih dari 123 ribu mahasiswa.Nadiem melakukan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa Indonesia dari Harvard University, Boston University, Northeastern University, Berklee College of Music, Babson College, Boston College, UMass Boston, UMass Lowell, Bentley University, Worcester Polytechnic Institute, Clark University, Tufts University, Bunker Hill Community College, University of New Hampshire, Brown University, dan John Hopkins University. Pertemuan berlangsung di Massachusetts Institute of Technology.Lawatan Mendikbudristek ke AS memiliki dua misi khusus. Pertama, untuk menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam hal transformasi sistim pendidikan melalui terobosan-terobosan Merdeka Belajar. Kedua, untuk mendorong kerja sama, antara lain di bidang pendidikan tinggi dengan sejumlah universitas dan di bidang kebudayaan dengan institusi riset dan permuseuman top dunia yang berkedudukan di AS.