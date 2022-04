2 Tim Mahasiswa FEB UI Sabet Juara di Ajang Business Case ICAEW

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang tergabung dalam Tim Viridis dan Tim Fuego berhasil meraih juara 1 dan 2 dalam ajang Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) Indonesia Business Challenge 2022. ICAEW Indonesia Business Challenge 2022 merupakan kompetisi business case tahunan tingkat nasional untuk melatih kemampuan mahasiswa akuntansi berpikir kritis menganalisis bisnis dan keuangan, serta mengasah kemampuan di bidang accounting, finance, dan business case solving.Tim Viridis dinobatkan sebagai juara 1 (winner) berkat paper beserta pitch deck yang berisikan analisis nilai, kelebihan, dan kekurangan dari suatu perusahaan dalam membuat film. Mereka menjelaskan posisi perusahaan tersebut sebagai industri entertainment, mengidentifikasi risiko signifikan yang mungkin terjadi, dan membuat proyeksi keuangan perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk investasi pada suatu barang.Tim juga mampu memberikan rekomendasi strategi bagi perusahaan menghadapi risiko ke depan dari kompleks masalah serta kasus yang diberikan oleh ICAEW. Tim terdiri atas Arinda Dara Ninggar, Claudio Richard, Gabriel Fiorentino Setiadin, Irene Rosari Narindraningtyas, Jessica Permata Surya, dan Muhammad Netado Sanrego.“Untuk pengerjaan paper, sebagian besar data berasal dari berkas case yang dikirimkan. Dari situ, tim kami mengolah berbagai data yang tersedia semisal laporan keuangan dan budgeting serta informasi bisnis dan industri perusahaan yang dijadikan bahan case. Selain itu, tim kami juga menggunakan beberapa sumber eksternal dalam menentukan framework yang sesuai untuk menjawab pertanyaan pada case,” ujar Netado dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 April 2022.Netado mengatakan kesuksesan Tim Viridis atas bimbingan dosen Departemen Akuntansi FEB UI, yaitu Ancella A Hermawan, Edgar Ekaputra, dan Luluk Widyawati. Mereka berperan mempersiapkan presentasi untuk babak final dengan memberikan kritik dan saran tentang cara melakukan presentasi.Sementara itu, Tim Fuego yang terdiri atas Felisita Agustinus, Khalisha, Komang Bintang Sanjiwani M, Lunetta Adela Maheswari, Muhammad Azzam Farras, dan Muhammad Jihad memperoleh juara 2 (runner-up). Tim Fuego mampu berperan sebagai ICAEW Chartered Accountants yang bekerja pada suatu company X.Tim diminta bekerja pada klien bisnis Y dan menyiapkan business recommendation paper serta short presentation deck untuk rapat dengan Dewan klien Y. Khususnya menganalisis Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) dalam tiga risiko signifikan dan rekomendasi tim tentang strategi bisnis ke depan.“Data yang diperoleh selama kompetisi bersumber pada kasus yang disediakan oleh pihak ICAEW Business Challenge terutama perhitungan terlampir pada penyajian appendix yang komprehensif dan search engine google untuk mencari referensi kredibel, baik statistik data maupun perkembangan tren bisnis. Kesuksesan tim kami juga sama seperti Tim Viridis yang dibimbing oleh Dr Ancella Hermawan, Edgar Ekaputra, dan Luluk Widyawati,” kata Felisita.Atas kemenangan ini, Tim Viridis dan Tim Fuego akan mempersiapkan diri mewakili Indonesia dalam kompetisi ICAEW Greater China and South-East Asia Business Challenge 2022. Mereka akan berkompetisi dengan 10 tim dari 5 negara berbeda.Dalam tahap preliminary, terdapat 31 tim yang bersaing untuk menjadi Top 10. Lalu, Top 10 Teams akan bersaing di babak final untuk memperebutkan gelar winner, runner-up, dan best speaker bagi satu presenter terbaik.Sebanyak dua tim pemenang (winner dan runner-up) berhak mewakili Indonesia di tahap Regional Grand Final pada ajang the ICAEW Greater China and South-East Asia Business Challenge 2022.Baca: 2 Mahasiswa FKG UI Bawa Pulang 2 Juara di Kompetisi ICDOH