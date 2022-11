Terinspirasi dari KTT Asia Afrika, Konferensi 'Bandung-Belgrade-Havana' Digelar di Unair

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dunia Sesudah Pandemi

Jakarta: Universitas Airlangga (Unair) menjadi tuan rumah dalam konferensi internasional bertajuk “Bandung-Belgrade-Havana (BBH) in Global History and Perspective: What Dreams, What Challenges, What Projects for a Global Future?”. Kegiatan ini berlangsung sejak 7-14 November 2022Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Ilmu Budaya (FIB). BBH merupakan salah satu langkah Unair dalam menyambut gelaran G20.“Selain terinspirasi dari KTT Asia-Afrika, kami menyelenggarakan kegiatan ini untuk mengimplementasikan amanat Bapak Presiden Indonesia dalam Asian-African Summit, 2015. Kita harus bekerja sama untuk menghadapi tantangan kekerasan, konflik, dan radikalisme di masyarakat kita, serta menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat. Konferensi BBH ini adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut,” terang Lina Puryanti, Ketua Konferensi BBH dari Unair dilanisr dari laman Unair, 12 November 2022.Terselenggaranya acara ini tidak lepas dari ide diskusi saat Unair menjadi salah satu panitia The Rise of Asia, sebuah seri konferensi di Prancis. Bersama panitia lain dari Jakarta, Bandung, dan Bali, Unair sepakat untuk menyelenggarakan conference series di Indonesia.Konferensi BBH mendorong partisipasi para scholars dari berbagai disiplin ilmu, mulai studi budaya, ekologi, ekonomi, geografi, sejarah, humaniora, bahasa, hingga manajemen. Dalam kegiatan ini, Universitas Airlangga berusaha menyiapkan wacana yang menyeimbangkan bagi masyarakat global.Diskusi yang tercipta dalam BBH ini nantinya tidak berhenti sebagai final statement di ruang konferensi, melainkan juga menjadi rekomendasi bagi pemerintah Indonesia, negara-negara GNB, dan negara-negara BRICS pada KTT G20.Wakil Dekan III FISIP Unair , Irfan Wahyudi menjadi salah seorang speaker dalam plenary section dalam kegiatan ini. Berbicara tentang digital transformation towards a new civilization, masyarakat Indonesia mengimplementasi dan menikmati digitalisasi.“The authority is facilitating the digitalisation process and practicing the business and politics at the same time. The implementation of digital broadcasting is heavily influenced by the business actors,” terang Irfan.Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Badan Budaya NasDem, Muhammad Farhan juga hadir sebagai pembicara. Dalam paparannya, Farhan mengatakan, kebangkitan Asia untuk merestrukturisasi Politik Ekonomi bertolak dari satu realitas, yakni dunia sesudah pandemi.Setidaknya terdapat tiga poin penting yang ditekankan, yakni orientasi masa depan, adaptasi pada perubahan serta pembangunan yang inklusif dan setara. Tak dapat dimungkiri bahwa dunia kini penuh dengan ketidakpastian.Sejumlah masalah global yang dihadapi antara lain perubahan iklim, perang nuklir, bencana alam, terorisme, senjata biologis, pandemi, disrupsi teknologi, konflik sosial-politik, totalitarianisme, kelaparan, kemiskinan, krisis ekonomi, ketimpangan gender, serta masalah lainnya."Kini, masing-masing negara tengah berupaya bangkit dan pulih setelah krisis kesehatan global yang berdampak pada setiap sektor kehidupan manusia terutama kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dari pandemi Covid-19, sebagian sektor potensial diharuskan berhenti yang mengakibatkan resesi ekonomi. Masalah internal dan eksternal tak dapat dihindari. Semua dinamika ini menuntut kita untuk segera berbenah," kata Farhan.Di antaranya, kata Farhan , mengoptimalkan setiap potensi untuk pulih. Namun yang paling penting, setiap negara mesti mulai membentuk masa depan (shaping the future). Membentuk masa depan bertolak dari pemahaman menyeluruh atas setiap tantangan, merumuskan peta jalan proyeksi masa depan yang terukur dengan prinsip moral dan nilai budaya masing-masing negara.Menurut Farhan, bertolak dari refleksi dasasila Bandung (1955), sebuah tawaran bagi dunia global untuk kembali memperkuat sekaligus berpijak pada kearifan lokal (local wisdom) yang dimiliki. Dalam konteks Indonesia, pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman dalam dinamika kehidupan berbangsa.Sebab membentuk masa depan berbasis kearifan lokal dan nilai kebangsaan, memungkinkan setiap komunitas masyarakat untuk memperkuat kapabilitas dinamis (dynamic capabilities), membentuk ketahanan adaptif (adaptive resilience), menuju kapasitas inovasi (innovation capacity) yang berorientasi pada perubahan (transformative orientation).Kearifan lokal memungkinkan setiap negara untuk menemukan solusi terkait masalah global yang dihadapi. Terutama berkomitmen untuk melestarikan lingkungan, mitigasi bencana melalui tata kelola manajemen risiko, menyudahi setiap konflik atas nama nilai-nilai kemanusiaan, merealisasikan kesetaraan, mengatasi kemiskitan dan ketimpangan serta senantiasa mengedepankan kemanusiaan untuk membangun dunia yang lebih damai bagi semua."Kearifan lokal memampukan kita untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi untuk merumuskan ragam tindakan terukur untuk menciptakan masa depan dunia sebagai rumah yang nyaman bagi semua," terang Farhan.Kearifan lokal melengkapi dinamika esensial, ilmu pengetahuan yang senantiasa progresif. Kearifan lokal menjadi fondasi kokoh jati diri manusia, menjadi koridor moral hidup manusia dalam gempuran teknologi yang terus hadir dengan terobosan prokreasi.Oleh karena itu, kata Farhan, yang perlu didorong oleh semua elemen adalah pengembangan bakat manusia. Juga eningkatan pengetahuan dengan keterampilan teknis, pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan pertahanan dengan berpijak teguh pada nilai-nilai kebangsaan, dan nilai budaya yang dimiliki.Pembangunan masa depan berbasis kearifan lokal mesti diwujudkan melalui pembangunan yang ramah lingkungan dan semakin manusiawi, Farhan menyebutkan, contohnya seperti green energy project, humanity values oriented, sustainability life cycle, disaster resilience, gender equality, food security, live-ability and well-being.Dengan demikian, membentuk masa depan dengan digitalisasi karena inovasi teknologi mesti berpijak pada kebudayaan masing-masing dengan satu prioritas dalam ketidakpastian dunia kini yakni menempatkan manusia pada kedudukan tertinggi.