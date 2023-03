ITS Gandeng Kinobi Bantu Penyerapan dan Pelacakan Karier Alumni

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) menggandeng Kinobi Technologies Pte Ltd (Kinobi) untuk memajukan teknologi pendidikan melalui peningkatan penyerapan lulusan dan pelacakan karier alumni ITS. Kerja sama dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding.Inisiator Career Development Program ITS, Arief Abdurrakhman, menjelaskan kerja sama tahun kedua antara ITS dan Kinobi telah membawa hasil sangat baik. Sebanyak 84 persen lulusan ITS berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).Arief menuturkan lewat platform yang dapat diakses di its.app.kinobi.asia, mahasiswa dan alumni ITS akan memperoleh beragam informasi terkait karier, studi lanjutan, dan wirausaha. Platform ini mengaplikasikan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan keahlian lulusan dengan kebutuhan mitra.“Pengguna dapat memasukkan data pendidikan yang dimilikinya dan kemudian akan disesuaikan dengan kriteria dan bidang kerja mitra,” papar dia.Arief menyebut ITS telah menyiapkan total 20.000 akun ITS Career Portal bagi mahasiswa dan lulusan untuk memanfaatkan fitur ini. Nantinya, platform ini akan dilengkapi pengidentifikasian hard skill dan soft skill mahasiswa Pengembangan ini dapat mengurangi kesenjangan antara keahlian mahasiswa dan kebutuhan mitra. Selain itu, pengintegrasian juga dilakukan dengan memanfaatkan tracer study yang dikembangkan oleh Kinobi dan ITS.Upaya ini untuk memetakan karier alumni dan menjaring umpan balik seputar dunia kerja dari alumni. “Masukan ini akan menjadi bahan evaluasi dan penyesuaian pembelajaran untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat,” ujar dosen Departemen Teknik Instrumentasi ITS ini.Arief berharap pengembangan di sektor teknologi pendidikan ini dapat terus berlanjut dan menyiapkan mahasiswa terhadap tantangan baru di dunia kerja yang terus bermunculan. “Besar harapan platform ini dapat semakin meningkatkan lulusan ITS yang berkarier layak dan dapat bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat,” ujar dia.Penandatangan kerja sama antara ITS dan Kinobi ini merupakan salah satu kolaborasi relasi ekonomi Singapore-Indonesia Leaders Retreat. Kegiatan ini juga menghadirkan beberapa kesepakatan di berbagai sektor, seperti perdagangan, energi baru terbarukan, teknologi informasi, teknologi kesehatan, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.