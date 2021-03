Riset Sains Dominasi Publikasi Ilmiah UIN Jakarta Terindeks Scopus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah mencatatkan 860 artikel ilmiah yang terpublikasi dan terindeks Scopus. Jumlah ini disumbangkan oleh 620 author dari berbagai fakultas UIN Jakarta.Data infografik Pusat Penelitian UIN Jakarta menyebut ke-860 artikel ini terbagi ke dalam 25 klaster bidang ilmu seperti Computer Sciences, Social Sciences, Engineering, dan Medicine. Lalu, biochemistry, chemistry, nursing dan lainnya.Dari total 25 klaster bidang ilmu tersebut, jumlah artikel ilmiah bidang computer sciences mencapai 293 artikel atau lebih tinggi dari total artikel klaster social sciences 249 artikel. Dengan begitu, persentase computer sciences menyumbang persentase riset terpublikasi Scopus sebanyak 18.8 persen, lebih tinggi dari social sciences 17.9 persen.Berikutnya, decision sciences menyumbang 133 artikel atau 15.9 persen terhadap total artikel terpublikasi. Lalu, Engineering 131 artikel atau 8.5 persen.Lebih lanjut, data infografik secara berurutan menyebutkan kontribusi masing-masing klaster. Di antaranya, yaitu Arts and Humanities 126 artikel, Physics and Astronomy 99 artikel, Business Management and Accounting 97 artikel, dan Medicine 66 artikel.Baca: 2021, UIN Jakarta Genjot Publikasi Ilmiah Terindeks Scopus Selanjutnya, biochemistry, genetics and molecular biology 47 artikel, environmental science 42 artikel, agricultural and biological sciences 40 artikel, economics, econometrics and finance 39 artikel, materials science 34 artikel, mathematics 33 artikel, earth and planetary sciences 24 artikel, dan pharmacology , toxicology and pharmaceutics 22 artikel.Berikutnya, chemistry 21 artikel, nursing 15 artikel, energy 14 artikel, dan psychology 12 artikel. Selanjutnya, 21 artikel dikontribusikan beberapa klaster keilmuan lainnya yaitu immunology and microbiology, multidiscplinary, chemical engineering, neuroscience, dan veterinary.Dalam Rapat Kerja Pimpinan UIN Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021 Rektor UIN Jakarta Amany Lubis mengungkapkan kuantitas artikel ilmiah terpublikasi jurnal terekognisi menjadi perhatiannya. Ini sejalan dengan arah internasionalisasi UIN Jakarta sebagai pusat studi keislaman dan keilmuan."Jumlah 860 artikel sebarannya kita harapkan lebih merata lagi dari total dosen 1.103 dosen yang kita miliki," kata Amany.Menurut dia, publikasi ilmiah menjadi salah satu dari enam program kerja utama UIN Jakarta pada 2021. Lima program lainnya, internasionalisasi kampus, optimalisasi aset dan pengembangan bisnis, optimalisasi peran mahasiswa dan alumni, transformasi sistem informasi, dan pengembangan sumber daya manusia.(AGA)