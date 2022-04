Pekan Olahraga Mahasiswa Jatim, ITS Sabet 10 Medali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) memborong medali dari ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (Poprov) Jawa Timur 2022. ITS berhasil menyabet 10 medali di berbagai cabang olahraga serta juara umum di cabang tenis lapangan.“Meskipun persiapan kompetisi Pomprov ini hanya sekitar dua minggu hingga satu bulan, tetapi kontingen-kontingen ITS berhasil membawa 10 medali dari seluruh cabang olahraga dan juara umum pada cabang olahraga tenis lapangan,” kata Kepala Seksi Karakter Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) ITS Imam Safawi (Isa) dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 April 2022.Isa menuturkan ITS mengirim 23 atlet dari berbagai departemen untuk bertanding di Pomprov Jatim. Dia menyebut prestasi gemilang ini tidak luput dari perjuangan serta kerja keras atlet-atlet ITS dalam mempersiapkan kompetisi kali ini.Dia menyebut diperlukan kerja keras serta tekad yang kuat untuk menjadi juara. “Kami sangat berusaha semaksimal mungkin karena telah diberikan kepercayaan oleh ITS untuk mengikuti ajang Pomprov Jawa Timur kali ini,” tutur dia.Isa mengatakan atlet-atlet yang dikerahkan mengikuti kompetisi harus lebih mempersiapkan mental sebelum bertanding. Mental juara harus tetap dipegang erat-erat oleh juara.“Meskipun kombinasi kemampuan bertanding dan taktik yang jitu telah dimiliki oleh peserta, mereka belum tentu bisa menerapkannya saat pertandingan jika mereka tidak memiliki mental yang cukup kuat,” tutur dia.Kontingen-kontingen yang berhasil menjuarai Pomprov akan bertanding kembali di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) yang akan diselenggarakan di Padang pada November 2022. Isa berharap kontingen-kontingen ITS akan kembali berhasil menjadi juara.“Perlu latihan serta tekad yang kuat untuk mempersiapkan fisik dan mental kontingen yang akan bertanding nantinya,” kata Isa.Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Lapangan ITS Mahirul Mursid mengungkapkan prestasi yang diraih timnya merupakan capaian baru bagi ITS. Dia menyebut ini kali pertama tim UKM Tenis Lapangan ITS meraih juara umum.“Tidak hanya tim tenis, tim lain yang dikerahkan ITS pada ajang Pomprov tahun ini berhasil meraih medali,” kata Mursid.Tim tenis lapangan ITS meraih dua medali emas yang dipersembahkan Agsulikin Kasih Putra kategori tunggal putra. Serta Nabila Syifasari dan Dewinta Kusuma Arsyanti di kategori ganda putri.Sedangkan dua medali perak berhasil disabet oleh Bramila Shofia kategori tunggal putri dan kategori ganda campuran oleh Agsulikin Kasih Putra dan Bramila Shofia. Tim Tenis Lapangan ITS juga berhasil meraih medali perunggu oleh Mochammad Fiqih dan Bisma Rasendriya sebagai juara tiga kategori ganda putra.”Jadi, total medali yang diraih oleh tim UKM Tenis Lapangan ITS pada ajang Pomprov Jatim 2022 ini sebanyak lima medali serta menyabet juara umum pada cabang olahraga tenis,” ungkap Mursid.ITS juga berhasil meyabet medali perak dari cabang renang oleh Sumardiono. Dia menyabet medali perak pada kategori renang bebas 200 meter dan medali perunggu kategori renang bebas putra 100 meter.Selain itu, atlet Taekwondo Laras Aditya Putri dan atlet Karate-Do Putri Sharwana meraih medali perak. ITS juga menyabet medali perunggu di cabang Tarung Derajat oleh Hilmi Ismu Rendrakusuma.Baca: ITS Berikan Pelatihan Pembuatan Kapal untuk Masyarakat Mamberamo Raya Papua