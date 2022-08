BRIN-ITS Perkuat Kerja Sama Riset Radar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ) menggandeng kerja sama dengan Tu-Delft dan Institut Teknologi Sepuluh November ( ITS ). Kerja sama terkait bidang riset radar “Kami menyambut baik kunjungan Prof. Lighthart (TU Delft, Belanda) dan Prof. Gamantyo (Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika, ITS) ke OREI di Bandung dalam rangka penjajakan kerja sama khususnya dalam riset di bidang digital radar, teknologi sensing atau penginderaan terkini yang harapannya dapat dikembangkan untuk berbagai keperluan di Indonesia,” kata Kepala Organisasi Riset Elektronik dan Informatika, Budi Prawara, dikutip dari laman brin.go.id, Rabu, 3 Agustus 2022.Budi berharap selain kolaborasi riset, ada mobilitas periset melalui program Visiting Profesor dan Postdoctoral yang dapat mendorong sivitas menempuh jenjang S2 dan S3 melalui program Degree by Research. Kegiatan kunjungan ini merupakan sarana diskusi dan ekplorasi peluang kerja sama lebih lanjut terkait riset dan lainnya.“Teknik Elektro berada di bawah Fakultas Elektro dan Informatika, hampir semua yang ada di fakultas kami sama dengan apa yang ada di OREI ini. Informasi yang disampaikan oleh Pak Budi akan kami teruskan ke ITS,” ujar Gamantyo.Kepala Pusat Riset Telekomunikasi (PRT), Nasrullah Armi, menyampaikan potensi pengembangan radar yang dilakukan dalam waktu dekat khususnya pada Pusat Riset Telekomunikasi. “Kolaborasi pengembangan prototipe CC-OFDM Radar, yang melibatkan peneliti dari ITS dan Pusat Riset Telekomunikasi BRIN,” jelas dia.Dia menuturkan potensi kerja sama riset lainnya selain radar, seperti sistem komunikasi bawah air (underwater communication), studi metode pengukuran emisi gelombang elektromagnetik untuk kendaraan listrik, dan sistem komunikasi mmWave, dan Terrahertz untuk komunikasi 5G and beyond.Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menggali lebih banyak peluang kerja sama dan kolaborasi antara ITS dan PRT BRIN. Nasrullah menyebut ITS memiliki banyak irisan dalam bidang riset dengan OREI dan PRT."Sinergi dan kolaborasi yang dilakukan tentu akan mempercepat munculnya hasil-hasil riset di bidang sains dan teknologi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat,” ungkap Nasrullah.Kepala Pusat Riset Elektronika, Yusuf Nur Wijayanto, menyambut baik kunjungan ini dan melihat adanya potensi kerja sama terkait uji elektromagnetik safety baik terkait lingkungan dan alat elektronika yang sedang dikembangkan. Selain itu, penjajakan kerja sama ini dapat diarahkan pada bidang pendidikan.“Kerja sama yang bisa dijalin dalam bidang Pendidikan meliputi studi lanjut Master dan PhD dengan skema pendanaan beasiswa Degree by Research, program Internship untuk mahasiswa S1 melalui skema Research Assistant (RA), kuliah umum oleh staf peneliti dari Pusat Riset Telekomunikasi BRIN kepada mahasiswa ITS, serta program post-doctoraldan visiting researcher dari pihak ITS ke BRIN dengan program manajemen talenta,” papar dia.