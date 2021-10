Lancarkan Proses Kelulusan Mahasiswa, ITS Luncurkan Program Tuntas Yudisium

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) meluncurkan program Tuntas Yudisium. Program ini untuk membantu proses kelulusan mahasiswa.Program dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa dan Budaya ini awalnya hanya ditujukan kepada mahasiswa ITS. Namun, program tersebut rupanya berhasil menarik minat mahasiswa yang berasal dari luar ITS.Menurut Manajer UPT Bahasa dan Budaya ITS, Ratna Rintaningrum, hal tersebut disebabkan oleh besarnya semangat mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Hal itulah yang mendorong mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain ikut dalam program tersebut."Bahkan ada yang datang langsung untuk mendaftar," kata Ratna dalam siaran pers ITS, dikutip Senin 18 Oktober 2021.Tidak berbeda dengan peserta yang merupakan mahasiswa ITS, peserta dari luar ITS juga diperlakukan dengan baik. Sehingga, mahasiswa dapat lulus tepat waktu."Ini perlu disyukuri karena program ini mampu membantu dan menjangkau masyarakat lebih luas dari tujuan awal," ungkapnya.Baca: Tim Robotika Unsoed Masuk 5 Besar Kompetisi Robot Tingkat Nasional Bagi Ratna, meluasnya segmen peminat program, tidak terlepas dari banyaknya kerja sama yang telah dilakukan guna mempromosikan program ini. Bahkan, Ratna mengaku turut terjun langsung ke lapangan untuk mempromosikan program ini."Program Tuntas Yudisium akan terus dipromosikan, baik melalui website resmi UPT Bahasa dan Budaya ITS, hingga Badan Eksekutif Mahasiswa ITS," tambahnya.Kemudian, Ratna turut membagikan cerita peserta dari luar ITS yang ditemuinya secara langsung. Beberapa dari mereka berusaha menghubunginya secara pribadi untuk menyatakan keunggulan program ini."Uniknya, saya juga menemukan secara langsung mahasiswa ITS yang merekomendasikan program ini ke orang tuanya yang masih melanjutkan studi," tuturnya.Ratna berharap program ini dapat membantu meningkatkan minat menguasai bahasa asing para mahasiswa, baik dari ITS maupun dari luar ITS. "Semoga program UPT Bahasa dan Budaya ITS yang lain juga mampu mengikuti jejak program ini untuk dapat berkontribusi lebih bagi masyarakat luas," ungkapnya.