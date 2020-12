Kemendikbud Sebut AN Mampu Tingkatkan Efektivitas Sekolah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Nasional (AN). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Iwan Syahril menjelaskan, AN akan mendorong efektivitas sekolah dalam mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi."Dalam konteks ciri-ciri sekolah efektif, AN juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid," kata Iwan dalam Peluncuran Program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) secara daring, Selasa 22 Desember 2020.AN juga diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Mulai dari ciri pengajaran yang baik sampai menciptakan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik kondusif.Dengan AN, kata Iwan, sekolah dibantu untuk lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan begitu arah pembelajaran dapat dibentuk lebih terukur."Kompetensi dan karakter murid adalah sebagai tujuan. AN menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid," jelas dia.Baca: Kompetensi Inti dan Karakter Jadi Sasaran Utama Asesmen Nasional AN dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan jenjang dasar dan menengah, dengan responden siswa guru dan kepala sekolah. Setidaknya ada tiga instrumen di AN.Pertama asesmen kompetensi minimum (AKM) yang mengukur literasi dan numerasi. Kedua, survei karakter yang mengukur disposisi dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan ketiga survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah."Informasi dari survei lingkungan belajar diperlukan untuk merumuskan dan menguji dugaan tentang mengapa murid di sebuah sekolah tertentu memiliki hasil belajar yang baik atau buruk," kata dia.(AGA)