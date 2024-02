IPB University Terpilih Jadi Koordinator SUIJI Consortium 2024

(REN)

Jakarta: IPB University terpilih menjadi Koordinator SUIJI Consortium 2024. SUIJI (Six University Initiative Japan-Indonesia) merupakan konsorsium enam perguruan tinggi dari Indonesia dan Jepang. Universitas -universitas itu, yakni IPB University, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Hasanuddin (Unhas), Ehime University, Kochi University, dan Kagawa University.“IPB University akan menjadi koordinator untuk berbagai kegiatan SUIJI, seperti joint research, joint program Master/Doctor, dan service learning program," beber Rektor IPB Arif Satria dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Februari 2023.Arif mengatakan IPB University juga mencanangkan dua program social innovation, yaitu Agribusiness Techno Park (ATP) dan One Village One CEO (OVOC) sebagai model untuk service learning program (SLP).Dia menuturkan sejak 2012-2023, sebanyak 336 mahasiswa program sarjana Indonesia mengikuti SLP di Jepang dan 405 mahasiswa Jepang mengikuti SLP di Indonesia.“Tercatat juga 108 mahasiswa program master dan 8 mahasiswa program doktor baik dari Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan studinya melalui program consortium SUIJI," ungkap dia.Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University, Deni Noviana, menyampaikan ATP dan OVOC terbukti berhasil. "Sehingga diharapkan memberikan model yang sangat baik untuk memperkaya SLP SUIJI,” tutur dia.Deni mengatakan pada awal Maret 2024, 8 mahasiswa Jepang dan 24 mahasiswa IPB University akan kembali berpartisipasi dalam SUIJI SLP di desa Lingkar Agribusiness Techno Park (ATP) Pasir Sarongge, Cianjur.SUIJI Consortium merayakan 10th Anniversary dengan menyelenggarakan International Seminar di Matsuyama, Ehime Prefecture Jepang. Acara dihadiri rektor dari keenam perguruan tinggi, yaitu Prof Arif Satria (IPB University), Prof Ova Emilia (Universitas Gadjah Mada/UGM), Prof Jamaluddin Jompa (Universitas Hasanuddin/Unhas), Prof Hiroshige Nishina (Ehime University), Prof Katsutoshi Sakurai (Koichi University) dan Prof Ueda Natsuo (Kagawa University).Acara juga dihadiri langsung dan didukung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia Osaka, John Tjahjanto Boestami. Lebih dari 100 peneliti dari kedua negara menghadiri acara ini secara hybrid.Mereka mempresentasikan berbagai hasil penelitian di bidang pertanian berkelanjutan dan conservation biological resources yang berkontribusi lingkungan global.Program unggulan SUIJI adalah “Six-University Coordinative Service Learning Program at the Rural Communities in Japan and Indonesia”. Program ini bertujuan melatih mahasiswa program sarjana kedua negara untuk menjadi pemimpin yang dekat dengan masyarakat, memiliki pola pikir global, berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan masa depan dengan mendukung masyarakat pedesaan yang berperan penting dalam industri.