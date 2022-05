Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Cakupan beasiswa

Biaya kuliah ditanggung sepenuhnya (termasuk biaya sekolah persiapan) Tunjangan hidup sebesar kurang lebih ¥117.000/bulan Tiket pesawat pergi pulang Indonesia - Jepang Bebas biaya pengurusan visa pelajar Tanpa ikatan dinas

Persyaratan

Lulusan sekolah formal tingkat SMA/SMK dan sederajat

Usia maksimal 24 tahun pada 1 April 2023 (pelamar yang lahir minimal 2 April 1998)

Nilai pengetahuan semester 4 dan 5, minimal 80 untuk masing-masing mata pelajaran Matematika Wajib dan Bahasa Inggris Wajib

Bagi pelamar yang memiliki nilai EJU mata pelajaran apapun akan menjadi poin tambahan

Jadwal seleksi

Pendaftaran: 4-19 Mei 2022

Pengumuman hasil seleksi dokumen: 27 Juni 2022

Ujian tulis: Pertengahan Juli 2022

Pengumuman hasil ujian tulis: Akhir Juli 2022

Ujian wawancara: Awal Agustus 2022

Pengumuman hasil ujian wawancara: Awal Agustus 2022

Pengumuman final dari MEXT: Januari 2023

Berangkat ke Jepang: Awal April 2023

Dokumen yang dibutuhkan

Lembar print-out e-mail konfirmasi registrasi online

Formulir Aplikasi 2023, bisa diunduh di https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2022/04/2023_Application_Undergraduate.pdf

Pasfoto ukuran 3,5 x 4,5 cm atau 3 x 4 cm dengan latar berwarna biru/merah/putih

Transkrip nilai di jenjang SMA/SMK dan sederajat

Ijazah/Surat Keterangan lulus di jenjang SMA/SMK dan sederajat

Surat Rekomendasi dari guru atau kepala sekolah di jenjang SMA/SMK dan sederajat

Sertifikat kemampuan bahasa asing

Lembar hasil nilai JLPT/EJU/ J-Test/Nat-Test

Penghargaan Kompetisi dan pengalaman yang berkaitan dengan Jepang (opsional)

Prosedur pendaftaran

Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan saja yang boleh mendaftar.

Pelamar melakukan registrasi online di laman https://daftar.beasiswamext.com/

Setelah registrasi online, pelamar akan menerima e-mail konfirmasi. Cetak e-mail tersebut dan simpan/ingat “Nomor Ujian” yang diterima. Apabila dalam lima menit tidak menerima e-mail konfirmasi, silakan cek kotak all inbox atau spam pada e-mail. Apabila tidak ada pada inbox maupun kotak spam, hubungi beasiswa@dj.mofa.go.jp

Lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai instruksi. Seluruh dokumen yang sudah dilengkapi dan disusun sesuai urutan dimasukkan ke dalam 1 amplop besar (ukuran bebas). Tulis kode “KOSEN 2023_[nomor ujian]” pada kanan atas amplop. (Landscape)

Berkas dikirim ke Bagian Informasi dan Kebudayaan (Pendidikan), Kedutaan Besar Jepang, Jl. M.H. Thamrin No. 24. Jakarta 10350

Saat mengirim berkas, gunakan jasa pengiriman selain ojek online. Kami tidak akan melakukan konfirmasi penerimaan berkas

Berkas sudah harus tiba di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta paling lambat 19 Mei 2022 pukul 23.59 WIB. Berkas tetap dapat diterima di luar jam kerja Kedutaan Besar Jepang (termasuk Sabtu dan Minggu). Hanya pelamar dengan dokumen lengkap dan diterima tidak melewati batas waktu yang akan diproses.

(CEU)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang (MEXT) menawarkan Beasiswa College of Technology (Kosen) 2023. Melalui program ini, lulusan SMA/SMK/sederajat berkesempatan melanjutkan studi ke College of Technology di Jepang.Sekolah yang juga disebut Koto Senmon Gakkou ini berfokus pada studi teknik, di mana sebagian besar programnya terdiri dari eksperimen dan latihan praktik. Lulusan kampus ini diharapkan dapat menjadi ahli teknik.Kampus teknik ini sejatinya memiliki program belajar yang dirancang selama lima tahun bagi lulusan SMP di Jepang. Namun, khusus penerima Beasiswa Kosen, akan masuk ke College of Technology sebagai siswa tahun ketiga.Terdapat dua rumpun ilmu yang bisa dipilih pelamar, yakni Fisika dan Kimia. Untuk Fisika, tersedia bidang studi Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Information, Communication and Network Engineering, Architecture, Civil Engineering, Maritime Engineering, dan Other Fields.Sedangkan, bidang studi Kimia mencakup Materials Engineering dan Other Fields. Dari sekian banyak opsi, pelamar dapat memilih maksimal tiga bidang studi yang sesuai dengan kategorinya.Periode Beasiswa Kosen dimulai pada April 2023 hingga Maret 2027. Namun, khusus jurusan Maritim Engineering, periodenya dimulai pada April 2023 sampai Agustus/September 2027.Adapun masa studi program ini berdurasi empat tahun. Pada tahun pertama, mahasiswa harus mengikuti sekolah persiapan terlebih dahulu. Barulah tiga tahun sisanya digunakan untuk menempuh masa studi.Menariknya, lulusan College of Technology bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 sebagai mahasiswa tahun ketiga. Periode penerimaan beasiswa juga dapat diperpanjang, tergantung prestasi selama di College of Technology dan hasil seleksi.Tertarik mendaftar Beasiswa Kosen 2023? Berikut informasi lengkapnya yang dikutip dari laman id.emb-japan.go.jp:Perlu diingat, jadwal ini bisa berubah sewaktu-waktu. Silakan cek situs resmi id.emb-japan.go.jp secara berkala. Jika kondisi covid-19 di Indonesia semakin memburuk, ada kemungkinan proses penyeleksian dibatalkan.Baca juga: Kuliah S2 dan S3 Gratis di Jepang dengan Beasiswa MEXT Research Students 2023 Demikianlah informasi seputar Beasiswa Kosen 2023. Bagi yang tertarik menempuh pendidikan khusus teknik di Jepang, jangan sampai ketinggalan beasiswa ini!