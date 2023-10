Harambee University Ethiopia Beri Kuliah Umum di UBL

Advertisement

Jakarta: Universitas Budi Luhur (UBL) menggelar kuliah umum internasional. Forum ini menghadirkan President for Postgraduate and International Relations Office, Harambee University, Ethiopia, Bekele Shibru Arsedi, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Al Busyra Basnu.Mengusung tema The Role of Universities in Addressing Global Chalenges, kuliah umum ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan kerja sama UBL dengan Harambee University pada Mei 2023."Bulan Juni kita juga ada rombongan kalangan profesional dari Ethiopia ke UBL," kata Rektor UBL Wendi Usino, Kamis, 19 Oktober 2023.Ia menyampaikan kuliah umum Bekele terkait tantangan global yang akan dihadapi perguruan tinggi di masa mendatang sangat bermanfaat bagi para mahasiswa UBL. Mahasiswa mendapatkan insight yang berkualitas terkait tantangan global yang tidak mudah."Sepakat dengan pemikiran beliau, bahwa kita memang harus berpikir secara global dengan action lokal sesuai kekuatan yang kita miliki," ujarnya.Ia menilai perguruan tinggi di Indonesia bisa belajar dari universitas di Ethopia untuk meningkatkan kompetensi. Mengingat, Ethopia menjadi salah satu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini."Oleh karena itu kerja sama ini menjadi penting supaya kita, antar perguruan tinggi dapat saling belajar dan memanfaatkan keunggulan masing-masing untuk kemajuan bersama," ucap Wendi.Ethopia memandang Indonesia sebagai salah satu negara yang maju, termasuk dalam sektor pendidikan tinggi . Sehingga, mereka pun tidak segan untuk mengirimkan mahasiswa dan dosennya untuk belajar di Indonesia. "Kita sudah menerima mahasiswa dari Harambee University," ujarnya.Selain pertukaran mahasiswa, UBL dan Harambee University sepakat melakukan riset kolaborasi antardosen, joint conference, kuliah umum dan penulisan buku bersama. Banyak topik bisa ditulis bersama dosen UBL dan Harambee University. Baik terkait lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pemuda, dan topik menarik lainnya.Sementara itu, Al Busyra Basnur mengungkapkan kerja sama UBL dan Harambee University sangat penting dan strategis. Sebab, Ethiopia saat ini sedang fokus pada pembangunan sektor ekonomi dan pendidikan.Ia mengatakan kerja sama sektor pendidikan antara Indonesia-Ethiopia mengalami peningkatan luar biasa. Awal 2019, kata dia, baru ada satu atau dua universitas di Indonesia yang kerja sama dengan universitas di Ethiopia. Namun, saat ini sudah ada 30 lebih MoU yang melibatkan perguruan tinggi Ethiopia dan Indonesia dalam bidang pendidikan."KBRI akan terus memfasilitasi jalinan kerjasama antar universitas, antar pemerintah maupun antar pengusaha dari Indonesia dan dari Ethiopia," tutur Busyra.Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti, Kasih Hanggoro mengungkapkan dukungannya terhadap jalinan kerja sama antara UBL dengan Harambee University. Kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya UBL untuk go global dan lebih dikenal dunia.