ITS Gandeng IGES Berikan Bantuan Dana untuk Bank Sampah

Jakarta: Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) bekerja sama dengan Institute of Global Environmental Strategies (IGES) memberikan bantuan kepada sejumlah bank sampah di Indonesia. Kerja sama sekaligus serah terima bantuan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengelola sampah dengan baik.Ketua tim CCET dari Indonesia IDAA Warmadewanthi (Warma) menuturkan Indonesia memiliki perkembangan bank sampah yang sangat baik. Namun, banyak bank sampah terkendala sarana prasarana.“Oleh karena itu, ITS dan IGES memberikan bantuan berupa pendanaan,” kata Warma dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 Maret 2022.Warma menuturkan ITS dan IGES juga memberikan bantuan kepada bank-bank sampah untuk negara berkembang, seperti Indonesia. Sebab, masyarakat Indonesia memiliki kontribusi pengelolaan sampah yang cukup baik.“Oleh karena itu, kita membuat modul e-learning sebagai bahan pembelajaran negara-negara lain,” papar dia.Dosen Departemen Teknik Lingkungan ITS ini mengungkapkan rencana kerja sama ke depan masih tetap berhubungan dengan pengelolaan sampah. Kerja sama, seperti menambah relasi dengan negara-negara yang memiliki bank sampah yang baik, penyempurnaan modul e-learning, dan bantuan sistem pengelolaan sampah yang efisien kepada bank-bank sampah di Indonesia.Dia berharap melalui kerja sama ini mampu mengembangkan pengelolaan bank-bank sampah di Indonesia. Sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah Sehingga Indonesia dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi negara-negara berkembang lainnya. “Semoga juga dapat mengurangi sampah di Indonesia,” kata dia.Serah terima bantuan dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro, perwakilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Renung Rubiyatadji, dan Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) ITS Fadlilatul Taufany.Hadir pula Direktur CCET IGES dari Jepang Prekumara Jagath Dickella Gamaralalage. Serta perwakilan masing-masing Bank Sampah Surabaya, Bank Sampah Malang, dan Bank Sampah Griya Luhu Bali.Baca: Mengenal Bank Sampah dan Manfaatnya bagi Lingkungan