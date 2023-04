Jakarta Bangun 4 Sekolah Net Zero Carbon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kondisi bumi yang sudah tidak baik-baik saja karena pemanasan global menuntut semua pihak bergerak untuk berkegiatan minim emisi. Salah satu yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta ialah membangun sekolah net zero carbon.Bangunan net zero carbon adalah bangunan dengan emisi rendah, hemat saat beroperasi, dan sebagain besar kebutuhan energinya dipasok dari sumber energi terbarukan. Sehingga emisi karbon yang dihasilkan rendah.Dikutip dari Instagram @disdikdki, ada dua alasan dibangun gedung sekolah net zero carbon. Yakni, Sebagai pioner sebuah gerakan besar menuju bangunan emisi rendah pertama atau bahkan mencapai neraca zero emisi. Lalu, menjadi contoh bangunan masa depan dan untuk generasi muda.Saat ini, ada empat sekolah yang sedang direvitalisasi dengan konsep net zero carbon. Keempat sekolah itu, yakni SDN Duren Sawit 14, Jakarta Timur; SDN Grogol Selatan 09, Jakarta Selatan; SDN Ragunan 08 Pagi, 09 Pagi, 11 Petang, Jakarta Selatan; dan SMAN 96 Jakarta, Jakarta Barat.Alasan lain pembangunan gedung sekolah net zero carbon ialah menuju bangunan sehat di tengah pendemi covid-19. Hal itu sebagai upaya preventif dan mitigasi penyebarancovid-19.Terutama, klaster perkantoran, keluarga, permukiman, atau dalam bangunan (indoor). Selain itu, pencegahan melalui perubahan bangunan dan lingkungan menjadi tempat aman dan sehat.Saat ini, rehab gedung sekolan negeri di Jakarta secara keseluruhan mengarah ke konsep green building. Mulai dari transisi energi hingga pengelolaan air limbah.