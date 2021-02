18 Perempuan Indonesia Terima Beasiswa Perdana Girls In Tech 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dunia teknologi masih didominasi oleh kaum pria. Berdasarkan penelitian Badan Pusat Statistik (2017), persentase tenaga kerja perempuan di bidang Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika (STEM) hanya mencapai sekitar 30 persen.Padahal dalam beberapa tahun terakhir, ada dorongan lebih banyak wanita untuk memasuki bidang STEM dan ikut serta berpartisipasi dengan industri teknologi. “Saya dan Anantya Van Bronkhorst, ingin membangun network bagi para wanita sehingga lebih banyak wanita dapat berbicara tentang teknologi," kata Pendiri Girls in Tech Indonesia, Aulia Halimatussadiah, Minggu, 7 Februari 2021.Kondisi ini yang mendorong Aulia mendirikan organisasi nirlaba Girls In Tech Indonesia pada 2011 dengan slogan: “Inspiring the geek in every girl”. "Kami ingin para wanita terinspirasi untuk memanfaatkan teknologi dengan baik untuk memecahkan masalah atau bahkan memulai start up,” ujar Aulia.Untuk mendorong partisipasi perempuan dalam bidang teknologi, Girls In Tech Indonesia dan Education New Zealand membuka tahun dengan kegiatan beasiswa yang baru pertama kalinya diadakan bernama Girls In Tech Scholarship. Beasiswa ini didanai penuh oleh Education New Zealand dan mitranya, Hacktiv8, sebuah penyelenggara pelatihan coding di Indonesia.Program beasiswa ini merupakan tindak lanjut dari inisiatif Education New Zealand dan Girls In Tech Indonesia yang sebelumnya bernama Arisan Digital 2020. Serangkaian lokakarya yang diberikan kepada anggota Girls In Tech Indonesia dan masyarakat umum sepanjang tahun lalu.Lokakarya tersebut menampilkan akademisi top asal New Zealand dan mencakup berbagai topik, antara lain: Cybersecurity, Artificial Intelligence, Augmented reality, Big Data dan banyak lagi. Sebanyak 1.141 wanita di 20 kota di Indonesia berpartisipasi dalam sesi hybrid (offline dan online) lalu secara virtual.Baca juga: Wisudawan Al Azhar Diminta Berikan Potensi Terbaik untuk Negara Di awal tahun 2021, merupakan momentum yang tepat untuk membuka kesempatan bagi wanita Indonesia untuk menimba ilmu dan pengalaman di tiga kelas yang berbeda, yaitu pengenalan Python, Front-End Web Development, dan pengenalan pemrograman. Program beasiswa ini merupakan program yang pertama kalinya diadakan, hasil kerja sama pihaknya dengan Education New Zealand dan Hacktiv8.