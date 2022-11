Resmikan Program MBA Dual Degree, SGU Tanda Tangani MoU dengan SolBridge International School of Business

(Foto:Medcom.id/M. Rodhi Aulia)

Tangerang: Kesempatan mahasiswa Swiss German University (SGU) untuk mengikuti program dual degree Master in Business Administration (MBA) di SolBridge International School of Business Woosong University, Korea Selatan, semakin terbuka lebar. Demikian pula kesempatan mahasiswa SolBridge belajar di SGU.Hal itu menyusul penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bertajuk Definitive Collaboration yang dilakukan SGU dengan pihak SolBrigde di Kampus SGU, The Prominance Tower, Alam Sutera, Tangerang, Banten, pada Senin, 7 November 2022. Penandatanganan dihadiri Rektor GU Dr. rer. nat. Filiana Santoso, Rektor Woosong University Dr. Deong Seong-oh, dan Dekan SolBridge School of Business, Dr. Joshua Park JD."Kita memberikan kesempatan untuk belajar satu semester di SGU dan melanjutkan studi mereka di SolBridge untuk semester lainnya, dan mereka kembali ke SGU untuk menyelesaikan semester terakhir," kata Filiana.Filiana menjelaskan program ini sebagai wujud nyata SGU memberikan pengalaman internasional atau global bagi mahasiswa. SGU tidak ingin mahasiswanya hanya memiliki pengalaman di satu kampus saja, tapi juga pengalaman global."Kami percaya dengan pengalaman ini, para mahasiswa dapat memiliki kompetensi global," ujarnya.Ia menambahkan mahasiswa SolBridge juga memiliki kesempatan belajar di SGU. Mereka akan bisa menikmati pengalaman belajar di SGU dan keindahan Indonesia secara keseluruhan."Kami akan sangat senang menyambut kedatangan mahasiswa SolBridge di SGU," ucapnya.Head Master in Business Administration SGU, Dr. Soebowo Musa menambahkan penandatanganan kerja sama ini sebagai langkah awal bagi mahasiswa SGU untuk memperoleh "dual degree" di SolBrige juga sangat terbuka. Degree tersebut akan diberikan kepada mahasiswa program master yang memenuhi standar yang telah ditentukan baik mahasiswa SGU maupun mahasiswa SolBridge.SolBridge International School of Business merupakan salah satu fakultas dari Woosong University yang dibuka pada 2007 di Daejeon, Korea Selatan (Korsel), program yang ditekankan di SolBridge adalah pada bisnis yang fokus pada keuangan dan pemasaran logistik. Dengan memiliki visi menjadi Harvard Business School di Asia, maka tidak mengherankan sekolah bisnis SolBridge tersebut menjadi salah satu perguruan tinggi favorit di KorselMahasiswa SGU yang telah menyelesaikan studi pascasarjana di SGU selama satu semester akan melanjutkan studi di SolBridge selama enam bulan dan melanjutkan semester berikutnya di SGU.Siswa akan menerima gelar Master of Business Administration (MBA) dari SolBridge setelah memenuhi semua persyaratan dalam program gelar yang ditentukan, begitu pun sebaliknya Mahasiswa SolBridge yang telah menyelesaikan studi pascasarjana di SolBridge selama 6 bulan akan melanjutkan studi di SGU selama satu (1) tahun. Siswa akan menerima gelar Master of Business Administration (MBA) dari SGU setelah memenuhi semua persyaratan dalam program gelar yang ditentukan.