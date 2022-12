4 Kampus Kece Jebolan Tokoh-Tokoh di Indonesia

1. Nadiem Makarim – Harvard University

2. Sri Mulyani – University of Illinois Urbana-Champaign

3. Ridwan Kamil – University of California Berkeley

4. Agus Yudhoyono – Nanyang Technology University





Jakarta: Kuliah di institusi terbaik dan ternama merupakan impian bagi seluruh pelajar Indonesia, tak terkecuali kawula muda Tanah Air. Belum lagi kalau universitas tersebut banyak mencetak tokoh penting Indonesia, pastinya jadi incaran kalian-kalian nih! Nah, buat kalian yang ingin sealmamater dengan orang-orang keren di Indonesia, langsung intip artikel di bawah ini yuk!Siapa dari Sobat Medcom yang tidak kenal dengan sosok satu ini? Nadiem Makarim terkenal sebagai pendiri Gojek yang kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Rupanya, tokoh besar ini bisa menorehkan prestasi besar bagi Indonesia lantaran didukung dengan latar pendidikannya yang keren. Melansir situs Kemendikbudristek, Nadiem Makarim adalah lulusan Harvard University, Amerika Serikat dengan menyandang gelar Master of Business Administration. Keren banget nggak sih?Tidak kalah keren dengan menteri lainnya, Menteri Keuangan – Sri Mulyani menjadi salah satu menteri keuangan yng berhasil mencetak segudang prestasi bagi Indonesia. Dilansir dari situs resmi Kemenkeu, Sri Mulyani berhasil mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menstabilkan perekonomian makro, memberi kepercayaan kepada investor, dan masih banyak lagi.Rupanya, kariernya yang menjulang tentunya didasarkan pada latar belakang pendidikannya yang baik. Dilansir dari situs resmi Kemententerian Keuangan, Sri Mulyani merupakan alumni dari University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Science of Policy Economics. Panutan banget nih!Bukan kaleng-kaleng gubernur kita satu ini! Ridwan Kamil atau akrab disapa dengan Kang Emil ternyata lulusan S2 dari University of California Berkeley, Amerika Serikat dengan menyandang gelar Master of Urban Design. Makanya, Sobat Medcom enggak perlu heran sebelum terjun di dunia politik, ia mengawali kariernya di dunia arsitektur. Psst! Fakta menarik lainnya adalah Ridwan Kamil juga terkadang beradu akting di film layar lebar Indonesia. Multitalent banget ya gubernur kita ini!Memiliki nama lengkap Agus Harimurti Yudhoyono, ia merupakan salah satu politikus penting dari Partai Demokrat. Keberhasilannya dalam berkiprah di politik tentunya didasarkan pada latar belakang pendidikannya, lho!Dilansir dari situs Medcom, Agus menjalankan pendidikan S2nya di Singapura dan berhasil menyandang gelar Master of Science in Strategic Studies dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University. Selain itu, berkat kontribusi besarnya terhadap masyarakat di bidang militer, NTU juga menganugrahi Agus Yudhoyono sebagai Nanyang Outstanding Alumni Award dengan kategori alumni berprestasi dibawah 40 tahun. Wah, inspiratif banget ya, Sobat Medcom!Nah itulah keempat universitas yang berhasil menjebolkan orang-orang keren di Indonesia. Ada yang menarik perhatian kalian enggak nih? (