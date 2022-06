SBMPTN 2022, ITS Loloskan 1.646 Calon Mahasiswa Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pengumuman hasil penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SBMPTN ) 2022 telah dapat diakses pada hari ini, Kamis, 23 Juni 2022, pada pukul 15.00 WIB. Pada tahun ini, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) meloloskan sebanyak 1.646 dari 19.778 calon mahasiswa baru untuk menjadi bagian dari keluarga besar ITS.Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS, Adi Soeprijanto mengatakan, SBMPTN ITS tahun ini hanya diperuntukkan untuk calon mahasiswa program sarjana (S1). Namun, ia menambahkan bahwa ITS masih menerima para calon mahasiswa program vokasi atau sarjana terapan (D4).“Untuk tahun ini, calon mahasiswa program vokasi dapat mendaftar pada penerimaan jalur vokasi ITS nanti,” ungkapnya dalam siaran pers ITS, Kamis, 23 Juni 2022.Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di Indonesia, ITS berhasil mencapai peringkat kelima dalam rata-rata nilai ujian tulis berbasis komputer ( UTBK ) pada bidang Sains dan Teknologi (Saintek). Sedangkan untuk bidang Sosial dan Humaniora (Soshum), ITS berhasil mempertahankan posisinya pada peringkat keenam.“Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa ITS tetap akan menerima mahasiswa baru yang berkualitas dan cerdas,” ujarnya.Lebih lanjut, Guru Besar Teknik Elektro ITS tersebut memaparkan bahwa departemen yang menerima calon mahasiswa terbanyak adalah Departemen Teknik Informatika yang menerima 90 mahasiswa baru dan Departemen Teknik Elektro sebanyak 80 mahasiswa baru. “Berdasarkan data, Departemen Teknik Informatika dan Teknik Elektro masih menjadi primadona pendaftar,” ungkapnya.Terakhir, Adi berharap para calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lolos tersebut dapat menunjukkan dan mengembangkan kualitasnya di dalam ITS. Ia juga menambahkan bahwa ITS secara tidak langsung harus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur untuk mendukung mahasiswa baru tahun ini.“Dengan itu, mahasiswa baru akan memiliki kontribusi nyata dalam mengeskalasikan ITS di level nasional nantinya,” tandas Adi.Baca juga: 1.540 Peserta UTBK-SBMPTN 2022 Lolos ke IPB, Ini Ketentuan Registrasi Calon Mahasiswa Baru