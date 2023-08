ITB Perkenalkan Sistem Multikampus ke Mahasiswa Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Bandung ( ITB ) memperkenalkan sistem multikampus kepada mahasiswa baru pada rangkaian Penyambutan Mahasiswa Baru (PMB). Direktur Pengembangan ITB, Firmansyah, menjelaskan sistem multikampus masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) ITB 2021–2025 yang memiliki tagline ‘Locally Relevant, Globally Respected’.Adapun yang termasuk dalam multikampus ITB yaitu ITB Kampus Ganesha, Jatinangor, Cirebon, dan Jakarta. ITB Kampus Ganesha merupakan kampus utama ITB yang terletak di Jalan Ganesha No. 10, Bandung.Kampus ini memiliki luas sekitar 28 hektare. Beberapa fasilitas yang terdapat di sekitar ITB Kampus Ganesha antara lain aula, sarana olahraga (running track, lapangan, kolam renang), klinik, masjid, dan asrama.ITB Kampus Jatinangor berlokasi di Jalan Let. Jen. Purn. Dr. (HC). Mashudi No. 1/Jalan Raya Jatinangor, Sumedang. Luasnya sekitar 47 hektare.Saat ini, fasilitas di dalamnya meliputi gedung rektorat dan pusat administrasi, gedung fakultas, ruang kelas, dan laboratorium. Selain itu, terdapat fasilitas pendukung di antaranya perpustakaan, sarana olahraga, dan asrama. Beberapa fasilitas di Kampus ITB Jatinangor sedang dalam tahap renovasi untuk menunjang kegiatan akademik TPB.Kemudian, terdapat ITB Kampus Cirebon yang telah dibuka sejak Tahun Akademik 2016/2017. Terdapat dua lokasi kampus di sana yakni di Kecamatan Watubelah dan Kecamatan Arjawinangun.Program studi yang melaksanakan perkuliahan di kampus ini, yaitu Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Sarjana Teknik Geofisika, Sarjana Teknik Industri, dan Sarjana Kriya.Sementara itu, ITB Kampus Jakarta berada di TK Low Center for Executive Education Graha Irama (Indorama), 12th floor Jalan HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta. Saat ini, ITB Kampus Jakarta khusus untuk program studi Master of Business Administration (MBA).Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Nomor 120/IT1.A/KM/2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik Tahap Persiapan Bersama (TPB) di Kampus ITB Jatinangor, mahasiswa baru Program Sarjana Angkatan 2023 akan melaksanakan TPB di Kampus ITB Jatinangor.