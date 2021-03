Kampus Harus Fasilitasi Mahasiswa Hadapi Persaingan Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menjadi seorang mahasiswa harus bisa memperbanyak ilmunya. Tak hanya di kampus, tetapi bisa dari mana saja untuk meningkatkan kompetensi agar siap bersaing tidak hanya secara nasional namun juga global.Hal inilah yang dilakukan I3L School of Business (iSB), institusi pendidikan yang memfasilitasi mahasiswanya agar siap menghadapi persaingan global. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan X-Culture.X-Culture adalah proyek yang dirancang untuk menawarkan mahasiswa kesempatan untuk bekerja dalam tim virtual global (GVT) dan menyelesaikan proyek untuk klien bisnis nyata. Dalam prosesnya, siswa mengalami tantangan dan mempelajari praktik terbaik dari kolaborasi virtual global dan konsultasi bisnis.Dosen i3L School of Business (iSB), Lydia Karnadi menjelaskan, dengan mengikuti program ini maka para mahasiswa dapat beragam manfaat. Di antaranya mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja dengan perusahaan internasional sekaligus membangun koneksi dengan jaringan global."Mahasiswa tak perlu ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu dari negara lain. Lewat acara X-Culture mereka dapat berkolaborasi dengan mahasiswa asing sekaligus mendapatkan pekerjaan langsung dari perusahaan internasional," kata Lydia dalam keterangan pers, Kamis, 4 Maret 2021.Baca juga: IPB Terbaik di Asia Tenggara Versi QS WUR by Subject 2021 Dalam prosesnya, X- Culture memberikan penyuluhan terlebih dahulu mengenai bagaimana bekerja sama dengan global virtual team. Sehingga ada tes kesiapan dari tiap mahasiswa yang turut serta dalam program ini.Selain itu sebelum dimulai, mahasiswa akan diminta mengerjakan studi kasus yang harus diselesaikan, sehingga mereka sudah mengetahui teori landasan dalam pengerjaannya. Para mahasiswa pun juga telah memiliki bekal kompetensi dari mata kuliah yang telah diajarkan di iSB."Panitia X-Culture menjelaskan bahwa mahasiswa dan mahasiswi dari iSB memiliki kompetensi yang matang dalam dunia bisnis serta mereka berkolaborasi dengan baik selama acara," jelas Lydia.Dalam acara ini, tujuh mahasiswa dan mahasiswi iSB mengambil tiga studi kasus, yaitu mengenai product wine dari Gocci Griffoni, Italy, product Truffle and wine dari Truffle and wine Company, Australia serta produk cokelat dari Ab Ovo Chocolate, Ghana. Mereka mengerjakan program kolaborasi dengan mahasiswa luar negeri seperti dari USA, Mexico, Morocco.Nantinya mahasiswa tersebut harus mempersentasikan hasil dari pengerjaan kolaborasi kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan masalah di perusahaan tersebut. Dalam keikutsertaan pertamannya, salah seorang mahasiswa i3L School of Business (iSB) berhasil memenangkan penghargaan 'Best Teams'.Tim terbaik tersebut diambil dari 45 'Best Teams' dari 1.277 tim. Terdiri dari 5.955 mahasiswa bisnis 150 universitas di 78 negara. Benyamin Kristian Worabay, mahasiswa iSB yang juga menjadi pemenang ‘Best Teams’ mengatakan, keikutsertaan dan penghargaan tersebut sangat berarti bagi kariernya kelak."Saya mendapatkan sertifikat internasional dan recommendation letter yang nantinya juga berguna di masa depan. Selain itu saya dapatkan teman baru dari lingkup internasional," kata Ben.(CEU)