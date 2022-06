The 10th Padjadjaran Public Relations Fair Ajak Mahasiswa Perangi Sampah Laut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Padjadjaran Public Relations Fair (PPRF) ke-10 telah diselenggarakan dengan mengangkat tema ”Ocean Recovery: Reducing Marine Plastic Debris to Combat Climate Change.”PPRF dilaksanakan pada 17-20 Mei 2022 melalui platform Zoom Meeting. Seperti sebelumnya, PPRF memiliki dua rangkaian kompetisi yang diperuntukkan kepada mahasiswa S1/sederajat, di antaranya adalah OlymPRday dan Public Relations Student Forum (PRSF). Selain kompetisi, PPRF juga mengusung rangkaian lainnya, seperti talkshow, special event, dan charity.Acara diawali dengan Opening Ceremony pada Selasa, 17 Mei 2022, yang diisi dengan sambutan hangat kepada para peserta Padjadjaran PR Fair 2022. Acara dihadiri oleh jajaran dekanat Fakultas Ilmu Komunikasi dan Prodi Hubungan Masyarakat Universitas Padjadjaran.Kemudian, rangkaian dilanjut dengan acara Talkshow PR Talk yang terdiri atas dua segmen. Segmen pertama mengusung tema “Uncover The Reality of Indonesia’s Marine Plastic Debris.” Pembicara yang hadir yakni Rendra Kurnia Hasan (Koordinator Bidang Pengelolaan Sampah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia).Sementara, segmen kedua mengusung tema “The Importance of Waste Management on Decreasing Indonesia’s Marine Plastic Debris” menghadirkan tiga pembicara dari latar belakang yang berbeda-beda, yaitu Dandhy Dwi Laksono (Co-Founder WatchDoc Documentary), Silviana Chandra (Senior Campaign Executive at Waste4Change), dan Noir Primadona Purba (Lecturer of Unpad Faculty of Fisheries and Marine).Selanjutnya, pada Rabu hingga Kamis, 18-19 Mei 2022, dilaksanakan Competition Day, yaitu Public Relations Student Forum (PRSF) yang merupakan lomba berbentuk diskusi panel dari perspektif public relations. Para peserta yang disebut sebagai delegates harus menggunakan kemampuan berbahasa Inggris, analisis situasi, public speaking, problem solving, serta lobi dan negosiasi selama rangkaian lomba berlangsung sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang diangkat.Public Relations Student Forum (PRSF) memiliki dua sesi yang terdiri dari sesi formal dan sesi informal. Pada tahun ini, tema dari PRSF adalah “Advancing Public’s Awareness As a Solution on Reducing Marine Plastic Debris”.PRSF merupakan lomba yang berbentuk diskusi panel yang menekankan perspektif public relations. Pada lomba ini juri yang hadir yaitu Makna Fathana Sabila (Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia), R. Yunita Prima P, S.Sos, MC-GMComm (Dosen Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran), dan Hecka Athaya Shabrina (Employer Branding Staff Danone Indonesia).Selain PRSF, ada pula OlymPRDay yang berbentuk Public Relations Campaign. Peserta dituntut berpikir kritis untuk menganalisis situasi dan kasus yang diberikan. Tema dari OlymPRDay tahun ini adalah “Reducing Marine Plastic Debris by Optimizing Waste Management.”Total finalis yang mengikuti lomba PPRF adalah 19 peserta. Para juri yang turut hadir pada lomba ini terdiri dari Aditya Rizki Pramudita (Penyusun Bahan Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia), Dandy Widiarko (Strategic Planner at Zeno Stratcom Indonesia), Silviana Chandra (Senior Campaign Executive at Waste4Change), dan Renata Anisa., S.Sos., M.M. (Dosen Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran).Pada lomba OlymPRDay, pemenang Juara 1 ialah Tim Unholy Trinity (Universitas Padjadjaran), disusul Tim PROPlayer (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) meraih Juara 2, dan Tim Remawan (Universitas Padjadjaran) sebagai Juara 3. Selain itu, ada pula penghargaan Best Presentation yang diberikan kepada Tim Unholy Trinity (Universitas Padjadjaran).Pada lomba PRSF, pemenang Juara 1 diraih Tim B-Side (Universitas Padjadjaran), diikuti oleh Tim MVP (Universitas Indonesia) sebagai peraih Juara 2, dan Tim Slay (Universitas Padjadjaran) sebagai Juara 3. Kemudian, penghargaan Best Statement Thread berhasil disabet oleh Tim BGDC (Universitas Padjadjaran).Rangkaian acara Padjadjaran Public Relations Fair (PPRF) ke-10 ditutup dengan Farewell yang diselenggarakan pada 20 Mei 2022. Farewell dikemas secara menarik dengan menampilkan art performances, games, dan awarding untuk para peserta lomba PPRF 2022. Penutupan acara disiarkan secara langsung pada kanal Youtube resmi Epicentrum Unpad.