5 Rekomendasi Kampus Terbaik di Luar Negeri untuk Jurusan Pendidikan

1. University College London (UCL)





Education Studies jenjang studi S1

Psychology Education jenjang studi S1 dan S2

Education jenjang studi S2

English Education jenjang studi S2

Art Education, Culture,and Practice jenjang studi S2

Early Years Education jenjang studi S2

Engineering and Education jenjang studi S2

Education (Assessment) jenjang studi S2

Special and Inclusive Education jenjang studi S2

2. University of Toronto (UoT)

Social Justice Education jenjang studi S1

Developmental Psychology and Education jenjang studi S2 dan S3

School and Clinical Child Psychology jenjang studi S2 dan S3

Teaching jenjang studi S2

Education jenjang studi S1

Language and Literacies Education jenjang studi S2 dan S3

Educational Leadership and Policy jenjang studi S2 dan S3

Adult Education and Community Development jenjang studi S2 dan S3

Curriculum and Pedagogy jenjang studi S2 dan S3

Higher Education jenjang studi S2 dan S3

3. Nanyang Technological University (NTU)

Double Major Arts/ Education jenjang studi S1

Double Major Sciences/ Education jenjang studi S1

Arts and Educations jenjang studi S2

Arts, Educations, and Sciences jenjang studi S3

4. Monash University

Education jenjang studi S1, S2, dan S3

Education and Arts jenjang studi S1

Education and Science jenjang studi S1

Education and Business jenjang studi S1

Education and Music jenjang studi S1

Education and Fine Art jenjang studi S1

Applied Behaviour Analysis jenjang studi S2

Educational Leadership jenjang studi S2

TESOL jenjang studi S2

Educational and Developmental Psychology jenjang studi S2 dan S3.

5. The Education University of Hong Kong (EduHK)

Business Accounting and Financial Studies jenjang studi S1

Information and Communication Technology jenjang studi S1

Chinese language jenjang studi S1 dan S2

Physical education jenjang studi S1

Early Childhood Education jenjang studi S1

Leading Experiential Learning Activities jenjang studi S2

Education Speech- Language Pathology and Learning Disabilities jenjang studi S2

Education jenjang studi S2 dan S3

Educational Counseling jenjang studi S2

Leading Innovative Learning Organizations jenjang studi S2

Jakarta: Guru kerap dikenal sebagai sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Sebab dengan bekal pendidikan yang salah sautnya diberikan oleh guru, kehidupan dapat dijalani dengan lebih baik.Untuk itu, banyak orang yang bercita-cita untuk menjadi guru. Namun, ternyata program studi atau jurusan pendidikan tidak hanya mencetak Sobat Medcom untuk menjadi guru, lho.Dilansir dari laman Instagram @schoters terdapat beberapa profesi yang dapat kamu jalani kelak, jika kamu sekarang mengambil jurusan Pendidikan di perguruan tinggi. Berikut pilihannya:Agar dapat menimba ilmu dan mengembangkan diri sebaik-baiknya, tentu calon mahasiswa harus memilih universitas terbaik yang sesuai dengan bakat dan kemampuan. Berikut 5 rekomendasi kampus terbaik bagi sobat Medcom yang tertarik mendalami bidang pendidikan:Fakultas Pendidikan dan Kemasyarakatan UCL telah berusia 120 tahun. Fakultas tersebut berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk menghasilkan kebijakan praktik, mulai dari kurikulum, EdTech, hingga ilmu sosial.Fakultas Pendidikan dan Kemasyarakatan UCL menduduki posisi utama fakultas pendidikan terbaik di dunia sejak 2014. Mereka telah menyebar lebih dari 30 penelitian spesialis, tersebar untuk anak usia dini, sekolah, hingga perkuliahan.University of Toronto merupakan universitas terbaik di Kanada. Kampus tersebut memiliki 14 pusat penelitian. Di antaranya Integrative Anti-Racism Studies, Learning, Social, Economy, and Work, Society and Child Development, Smart Learning and Development.Hingga kini sejumlah riset tersebut tengah dijalankan di beberapa negara, seperti UK, Taiwan, UAW, AS, Kenya, Brazil, dan sebagainya.Nanyang Technological University menduduki peringkat pertama sebagai universitas dengan bidang pendidikan terbaik. Kampus tersebut menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah dan Kementerian Pendidikan Singapura.Kampus tersebut menyediakan program double major bagi jenjang studi S1. Mahasiswa bisa memilih dua jurusan sekaligus dari enam jurusan pendidikan sains atau sepuluh jurusan pendidikan seni dan sosial, digabungkan dengan salah satu dari 16 jurusan minor.Fakultas pendidikan Monash University menempati posisi terbaik di Australia. Fakultas tersebut dibagi menjadi tiga, yakni School of Curriculum Teaching, and Inclusive Education; School of Education, Culture and Society; serta Educational Psychology and Counselling.EduHK merupakan kampus terbaik ketiga di Asia dalam bidang pendidikan. Kampus tersebut memiliki banyak jurusan pendidikan yang dikolaborasikan dengan ilmu di bidang lainnya.EduHK memiliki 13 pusat penelitian. Beberapa di antaranya yaitu, Child and Family Science, Linguistic and Language Studies, Chinese Language and Education, Educational and Developmental Sciences.Bagi sobat Medcom yang berminat menempuh pendidikan di sejumlah kampus tersebut bisa mendaftar beberapa beasiswa berikut:Demikian daftar universitas terbaik dan program yang tersedia bagi Sobat Medcom yang tertarik menimba ilmu di bidang pendidikan. Tertarik memilih salah satunya?