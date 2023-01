Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: IPB university memiliki pusat penelitian baru, Health Agromaritim-One Health Collaborating Center (GHA-OHCC). GHA-OHCC IPB University merupakan pusat penelitian yang mengintegrasikan dunia kesehatan manusia dengan hewan dan lingkungan.GHA-OHCC dikawal langsung oleh Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University dari kerja sama dengan Indonesia One Health University Network (Indohun). Rektor IPB University Arif Satria meresmikan langsung pusat penelitian itu termasuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara IPB University dan Indohun.Arif berharap GHA-OHCC dapat mengantisipasi berbagai masalah. Seperti munculnya penyakit menular, penyakit tidak menular, perubahan iklim, dan lain-lain yang akan berdampak signifikan bagi umat manusia dan ekosistem di sekitarnya."Adanya GHA-OHCC IPB University diharapkan dapat memecahkan masalah dari berbagai faktor secara kolaboratif. Ini dapat menjadi jawaban atas kebuntuan terhadap masalah kesehatan di Indonesia," kata Arif dikutip dari laman ipb.ac.id, Kamis, 26 Januari 2023.Arif mengatakan pakar dari SKHB sangat mendorong terbentuknya Fakultas Kedokteran IPB University. Hal ini karena adanya konsep one health."Yakni kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan menjadi satu kesatuan yang sangat penting," tutur Arif.Sementara itu, perwakilan dari Indohun, Agus Soewandono, berharap lewat kerja sama ini semakin banyak tenaga kerja di bidang kesehatan terutama dalam mengatasi bencana non alam. Seperti, mengatasi emerging infectious disease.“Hingga saat ini masih banyak virus yang belum banyak diteliti dan diketahui. Sehingga dengan GHA-OHCC IPB University akan muncul tenaga kerja kesehatan di masa depan yang akan bekerja lintas sektor dan semakin baik lagi,” ujar dia.Plt Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Tjitjik Srie Tjahjandarie, mengapresiasi peresmian GHA-OHCC IPB University. Dia menyampaikan GHA-OHCC IPB University merupakan pusat penelitian keenam yang terbentuk di Indonesia.Sebelumnya, telah terbentuk One Health Colaboration Center (OHCC) di lima universitas, yaitu Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Cendrawasih."Dengan bertambahnya OHCC di IPB University, hal ini akan dapat memperluas pemahaman one health di Indonesia. Selain itu, pemahaman (one health) akan lebih merata dan mendalam menghadapi tantangan di beberapa sektor. Seperti meningkatnya penyakit menular, penyakit dari hewan ke manusia dan lingkungan, sehingga penting dilakukan kerja sama lintas sektor," ucap dia.Dia mengatakan Indohun dan IPB University mempunyai potensi besar terkait riset one health. IPB University memiliki banyak fakultas, sekolah, dan program studi terkait kesehatan manusia dan lingkungan.Dekan SKHB IPB University, Deni Noviana, menyampaikan beberapa agenda GHA-OHCC. Seperti membentuk one health student clubs dan koordinasi terkait berbagai macam riset terkait one health.“Dengan berdiri GHA-OHCC, IPB University akan berkontribusi lebih besar terkait one health,” ujar dia.