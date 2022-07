Terbilang Sulit, Simak Bocoran Pertanyaan dan Tips Menjawab Esai Beasiswa Chevening

1. Leadership and Influence (kepemimpinan dan pengaruh)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Memahami karakteristik pelamar yang dicari Chevening. Kaitkan dengan pengalaman pelamar secara kronologis Memberi contoh nyata soal jenis bidang yang dapat dikategorikan sebagai karakteristik suatu pelamar Menjadi pemimpin bukan hanya soal gelar, namun lebih mengenai keaktifan dan kontribusi di berbagai lini kehidupan yang memuat unsur-unsur kepemimpinan Mencantumkan hal kepemimpinan atau pengaruh secara spesifik, tidak perlu banyak, satu pengalaman yang berdampak besar bisa menarik perhatian penyeleksi Chevening

2. Networking (jaringan)

Menceritakan proses memperoleh koneksi, baik yang melalui organisasi, baik yang melalui organisasi, volunteer, magang dan sebagainya Menceritakan hal yang didapatkan dari koneksi, bisa skill ataupun pelajaran hidup Menjelaskan bagaimana koneksi tersebut berpengaruh pada karier pelamar saat ini hingga masa yang akan datang

3. Studying in the UK (belajar di Inggris)

Melakukan riset sebanyak mungkin Memilih tiga jurusan yang sama atau serupa dari tiga universitas berbeda Menganggap jurusan tujuan pelamar sebagai solusi atau jawaban untuk masalah yang dihadapi untuk memberikan pengaruh ke lingkungan sekitar Jangan melakukan menyalin informasi di website universitas untuk menjelaskan alasan dalam memilih kampus di Inggris

4. Career Plan (rencana karier)

Membuat rancangan rencana jangka pendek, menengah dan panjang setelah kembali ke Indonesia Menyertakan bukti dan langkah yang detail agar korelasi keduanya masuk akal Memastikan rencana pelamar mempunyai nilai yang sama dengan Sustain Development Goals (SDGs) dan program kerja antara pemerintah Indonesia dan Inggris.

(REN)

Jakarta: Beasiswa Chevening untuk jenjang pendidikan S2 bakal dibuka pada 2 Agustus 2022.Beasiswa Chevening terkenal dengan persyaratan beragam dan sulit ditembus.Salah satu persyaratan yang sulit ialah menulis esai. Jawaban esai harus menarik minat penyeleksi.Maklmum, beasiswa ini banyak peminat dan kuota yang dibuka terbatas. Dikutip dari akun Instagram @schoters, berikut bocoran pertanyaan esai dan tips yang dapat digunakan untuk menjawab esai beasiswa Chevening:“Chevening is looking for individuals that will be future leaders or influencer in their home country”. Hal ini memiliki arti Chevening mencari seseorang yang akan menjadi pemimpin atau orang yang bisa memberikan pengaruh di negara asal.Hal ini tidak berarti harus mempunyai pengalaman sebagai pemimpin terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. berikut tips yang sebaiknya dilakukan:“Individual with strong professional relationship building skills, who will engage with Chevening community and influence and lead others in their chosen profession”. Hal ini berarti seseorang dengan kemampuan membangun hubungan dengan dunia profesional yang kuat, yang akan ikut serta dalam komunitas Chevening dengan memengaruhi serta memimpin komunitas dalam bidang profesi yang mereka pilih.Bidang profesional di sini tidak berarti harus mengenal presiden atau CEO perusahaan. Berikut tips yang dapat digunakan:“Outline why you’ve selected your chosen 3 university courses” dan “Explain how this relates to your previous academic or professional experience and your plans for the future”. Kedua hal ini berarti simpulkan 3 program studi universitas yang sudah pelamar pilih lalu jelaskan mengapa pilihan ini berhubungan dengan pendidikan terakhir atau pelamar kerja serta rencana untuk ke depannya.Pada esai ini, pelamar wajib memahami detail di balik alasan memilih jurusan dan universitas tujuan. Berikut tips yang dapat digunakan:“Individuals who have clear post-study career plan”, “Outline your immediate plans upon returning home and your longer term career goals”, “You may wish to consider how these relate to who UK government is doing in your country”. Dari ketiga pernyataan ini, dapat disimpulkan Chevening mencari seseorang yang memiliki rencana karier yang jelas dan akan mengeksekusi rencana tersebut setelah pulang serta bagaimana rencana karier tersebut berpengaruh pada Inggris.Chevening mencari seseorang yang yakin dengan prospek karier setelah masa agar mereka mengetahui kepada siapa mereka menginvestasikan uang mereka. Berikut tips yang dapat digunakan:Jadilah realistis!Itulah bocoran pertanyaan esai dan tips yang dapat digunakan untuk menjawab esai beasiswa Chevening. Perlu diingat, esai adalah langkah krusial untuk dapat lolos ke tahap selanjutnya. Semoga berhasil ya! (