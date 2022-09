Mahasiswa Hukum Merapat, Simak Nih Tips dan Trik jadi Mahasiswa Berprestasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menyeimbangkan kehidupan akademik dan nonakademik merupakan kewajiban bagi mahasiswa di seluruh Indonesia. Terlebih, bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga ( Unair ) yang nantinya akan menjadi yuris profesional.Masyarakat Yuris Muda Airlangga (MYMA) Fakultas Hukum Unair menginisiasi webinar Getting Closer with Alumni MYMA 2022 bertajuk How to be an Outstanding Law Student. Kegiatan itu menghadirkan dua pembicara alumni MYMA FH Unair, yaitu Krisna Murti Adrianto dan Sayyidatul Insiyah.Krisna dan Sayyidatul membahas tentang peminatan di FH Unair. Krisna memilih peminatan peradilan sedangkan Sayyidatul memilih peminatan pemerintahan. Keduanya memilih peminatan tersebut berdasarkan passion.“Di FH Unair ada lima peminatan, yaitu pemerintahan, peradilan, internasional, bisnis, dan bisnis syariah,” ujar Sayyidatul dikutip dari laman unair.ac.id, Rabu, 28 September 2022.Kedua pembicara juga membahas tentang kehidupan nonakademik di bangku perkuliahan khususnya kompetisi debat hukum. Krisna maupun Sayyidatul menjuarai berbagai macam kompetisi debat hukum ketika berada di bangku perkuliahan.Menariknya, kedua pembicara menjelaskan di balik banyaknya kemenangan, banyak juga kegagalan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, bila ingin menjadi pemenang, harus siap pula dengan kegagalan.Sayyidatul mengungkapkan untuk memenangkan kompetisi debat hukum perlu persiapan. Krisna menyebut public speaking dan body language yang baik sangat diperlukan dalam kompetisi debat hukum.Krisna berpesan salah satu cara menjadi mahasiswa berprestasi ialah mengikuti MYMA FH Unair. Hal itu dikarenakan MYMA FH Unair adalah Badan Semi Otonom (BSO) yang menaungi kompetisi debat hukum, kompetisi penulisan hukum, dan perlombaan peradilan semu konstitusi.Melalui MYMA, Krisna mendapat banyak teman yang memotivasi untuk berprestasi. Sayyidatul mengamini pernyataan Krisna. Dia menyebut mahasiswa harus lebih selektif memilih kegiatan.“Harus tahu tujuan dan manfaatnya,” ujar dia.