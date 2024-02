Optimalkan Digitalisasi Pendidikan Lewat 'Belajar Sekolah Cerdas'

Advertisement

Jakarta: Quipper meluncurkan Paket Belajar Sekolah Cerdas yang dapat mengoptimalkan kegiatan belajar di sekolah. Yaitu dengan menggandeng produsen perangkat keras raksasa HP dan Vertiv (NYSE: VRT), sebagai penyedia global infrastruktur digital dan solusi kontinuitas untuk melakukan kolaborasi pendidikan Paket belajar sekolah cerdas terdiri dari akun Quipper School yang sangat membantu guru dalam menyediakan materi pengajaran, mengatur kegiatan pembelajaran dengan mudah dan mengetahui perkembangan belajar dari masing-masing siswa. Selain akun Quipper, HP All in One PC juga tersedia untuk meningkatkan efisiensi dan keringkasan sarana belajar di sekolah, HP printer serta Uninterruptible Power Supply (UPS) dari Vertiv yang sangat bermanfaat untuk mencegah data hilang saat pemadaman listrik terjadi selama proses belajar di ruang komputer ataupun ruang kelas."Kami selalu berupaya untuk sejalan dengan program Digitalisasi Pendidikan di Era Merdeka Belajar yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila," kata Head of Business Development dan Strategic Partnership, Quipper Indonesia, Riko Okta Setiawan dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024.Untuk memberikan manfaat yang lebih bagi pengguna kami di sekolah, Quipper menghadirkan sebuah solusi infrastruktur ruang kelas maupun ruang komputer yang ideal bagi guru dan murid melalui Paket Belajar Sekolah Cerdas.Business Personal System Category Head, HP Inc. Indonesia, Frans Adiredja menambahkan pendidikan di Indonesia merupakan sektor industri yang penting bagi HP. Tingkat pertumbuhan sekolah yang signifikan di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun, serta program digitalisasi pemerintah yang mendorong pemerataan sarana dan prasarana pembelajaraan berbasis TIK secara bertahap ke sekolah di seluruh Indonesia, memberikan peluang yang sangat baik bagi pelaku usaha komputer dan perangkat-perangkatnya."HP memiliki ragam produk yang dapat mendukung akselerasi proses pembelajaran digital di sekolah baik untuk guru maupun siswa," terangnya.Selain LMS dan perangkat komputer yang mumpuni, UPS juga sangat diperlukan untuk mencegah kehilangan data saat proses belajar mengajar di sekolah akibat pemadaman listrik secara mendadak. "Selain itu, UPS juga dapat menjaga perangkat komputer dari kerusakaan akibat arus listrik yang terputus secara tiba-tiba, sehingga meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan perangkat-perangkat TIK," kata Senior Director of Channel Business, Vertiv Asia, Daniel Sim.