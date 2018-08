10 Mahasiswa Indonesia Belajar Teknologi Digital di Beijing

Sebanyak 10 orang mahasiswa Indonesia dari tujuh perguruan tinggi Indonesia yaitu UI (Universitas Indonesia), ITB (Institut Teknologi Bandung), Unpad (Universitas Padjajaran), UGM (Universitas Gadjah Mada), Undip (Universitas Diponegoro), Universitas TELKOM, dan ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) berada di Beijing untuk mengikuti program Seeds for the Future 2018 yang diprakarsai oleh Huawei.Generasi muda merupakan generasi masa depan yang penuh dengan kreativitas dan inovasi. Melalui program ini, para mahasiswa tersebut mendapat kesempatan untuk memperdalam pengembangan pengetahuan, dan aplikasi ilmu melalui program yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi informasi dan komunikasi raksasa asal Tiongkok tersebut.“Generasi muda Indonesia memainkan peranan sangat penting dalam pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi, dan informasi yang sangat pesat. Kesempatan mengikuti program Seeds for the Futureini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya” kata Duta Besar RIuntuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.Menurut Djauhari, pelaksanaan program ini merupakan refleksi kedekatan hubungan kerja sama Indonesia - Tiongkok di berbagai bidang. Termasuk di bidang informasi, dan teknologi digital, di mana Tiongkok saat ini memiliki banyak keunggulan yang dapat dipelajari oleh Indonesia.Program pelatihan Seeds for the Future akan berlangsung dari tanggal 26 Agustus - 7 September 2018 di Beijing, dan Shenzhen. Selama dua minggu, para peserta berkesempatan untuk bertemu dengan young talents dari 65 negara lainnya untuk memperluas jaringan dan kemampuan bidang teknologi komunikasi dan informasi.Baca: Sumbang Emas, Rajiah Salsabillah Ucapkan Terima Kasih untuk Almamater Selina Han, Vice President Public Affairs, and Communication PT Huawei Tech Investment menyampaikan, bahwa program ini bertujuan untuk mendorong, dan mengasah kemampuan paralocal young talents Indonesia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Program ini telah berjalan selama 6 tahun dan diikuti oleh sekitar 100 mahasiswa Indonesia dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.“ICT (Information and Communication Technologies) saat ini telah menjadi salah satu crucialgrowth engine bagi banyak industri, sehingga terdapat kebutuhan yang tinggi untuk sumber daya yang kompeten di bidang ini” lanjutnya.(CEU)