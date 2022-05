Simak 10 Sekolah Tinggi untuk yang Mau Kerja di Bidang Transportasi Udara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(REN)

Jakarta: Bekerja di bidang transportasi udara seperti pilot memiliki keunikan sendiri. Hal tersebut dikarenakan pekerja di bidang transportasi udara menghadapi medan dan situasi berbeda dengan pekerja di bidang transportasi darat.Pekerja di bidang transportasi udara bukan hanya pilot saja. Terdapat berbagai profesi lainnya seperti kopilot, flight attendant atau pramugari, air traffic controller, flight operation officer, dan masih banyak profesi lainnya.Sobat Medcom yang berminat menekuni profesi-profesi di bidang transportasi udara ada baiknya mulai mempersiapkan diri sedini mungkin. Salah satunya mengambil pendidikan disekolah khusus bidang transportasi udara.Sekolah tinggi apa saja yang cocok untuk Sobat Medcom yang minat bekerja di bidangtransportasi udara? Simak penjelasan berikut dikutip dari Zenius:Rekomendasi pertama sekolah tinggi di bidang penerbangan untuk Sobat Medcom adalahSekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD). STTKD merupakan salah satu sekolah tinggi swasta yang berfokus pada pengajaran di bidang kedirgantaraan.Berlokasi di Yogyakarta, STTKD membuka 6 program studi , yaitu S1 Teknik Dirgantara, D4 Manajemen Transportasi Udara, D3 Manajemen Transportasi, D3 Aeronautika, D1 Pramugari-Pramugara, dan D1 Ground Handling. STTKD telah terakreditasi Baik Sekali oleh BAN-PT.Sekolah tinggi di bidang transportasi udara selanjutnya yang bisa dipilih ialah Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug. Terdapat 10 program studi di bidang penerbangan yang dibuka oleh Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, yaitu D3 Operasi Bandar Udara, D3 Penerbangan Aeronautika, D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat, D3 Teknik Bangunan dan Landasan, D3 Teknik Mekanikal Bandar Udara, D4 Lalu Lintas Udara, D4 Penerbangan, D4 TeknikListrik Bandara, D4 Teknik Navigasi Udara, dan D4 Teknik Pesawat Udara.Aero Flyer Institute Tangerang merupakan sekolah penerbangan khusus pilot yang berlokasi di Bandar Udara Budiarto. Aero Flyer Institute Tangerang membuka 8 kelas pelatihan, yaitu Private Pilot License (PPL), Commercial Pilot Licence (CPL) and Instrument Rated (IR), Multi Engine (ME), Flight Instructor Course, Ground Instructor Certification, Flight Instructor Instrument Certification, Foreign Licence Endorsement, Military Pilot License Conversion.Biaya yang dikenakan untuk mengikuti pelatihan tersebut berada di kisaran Rp290 juta sampai Rp882 juta bergantung dari jenis pelatihan yang diambil. Untuk pendaftarannya dikenakan biaya sebesar Rp12.500.000.Sekolah tinggi di bidang transportasi udara selanjutnya adalah Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya. Poltekbang Surabaya merupakan salah satu sekolah tinggi yang tidak hanya berfokus pada pelatihan pilot, tetapi juga pada pelatihan profesi di bidang transportasi udara lainnya.Terdapat 7 pelatihan atau program studi yang bisa kamu pilih di Poltekbang Surabaya, yaitu Lalu Lintas Udara, Komunikasi Penerbangan, Air Transportation Management, Teknik Listrik Bandar Udara, Teknik Navigasi Udara, Teknik Bangunan dan Landasan, dan Teknik Pesawat udara.Rekomendasi sekolah tinggi untuk bekerja di bidang transportasi udara selanjutnya adalah Royhle Flight Academy. Royhle Flight Academy merupakan salah satu sekolah pelatihan pilot dan profesi transportasi udara lainnya yang berasal dari Filipina.Nah, karena merupakan sekolah cabang dari luar negeri, Sobat Medcom perlu memiliki kualifikasipenguasaan Bahasa Inggris yang bagus untuk masuk ke sekolah penerbangan ini. Beberapa pelatihan atau kelas yang ada di Royhle Flight Academy adalah Private Pilot License (PPL), Commercial Pilot License (CPL), Instrument Rating (IR), Multi-Engine Rating, Ground Instructor, Flight Instructor, Multi Crew Coordination, Jet Familiarization, Airline Transport Pilot, dan Foreign License Validation.Berlokasi di kota Bandung, Bandung Pilot Academy bisa jadi rekomendasi sekolah penerbangan selanjutnya. Bandung Pilot Academy merupakan salah satu sekolah penerbangan yang berfokus pada pelatihan pilot.Tidak jauh berbeda dengan sekolah pilot lainnya, beberapa pelatihan yang tersedia di Bandung Pilot Academy meliputi Private Pilot License (PPL), Commercial Pilot License – Instrument Rating (CPL-IR), dan Multi Engine Rating.All Asia Aviation Academy (AAA Academy) menjadi salah satu sekolah tinggi untuk bekerja di bidang transportasi udara lainnya. All Asia Aviation Academy memfokuskan pengajarannya pada pelatihan untuk para calon pilot.Terdapat 5 pelatihan yang bisa kamu pilih di AAA Academy, yaitu PPL Course, CPL Course, Instrument Rating Course, Multi-engine Rating Course, dan Flight Instructor Course. Sekolah pilot ini berlokasi di Jakarta, Indonesia dan Manila, Filipina.Sekolah tinggi untuk bekerja di bidang transportasi udara lainnya adalah Admore FlyingSchool. Admore Flying School merupakan sekolah penerbangan internasional yang berlokasi di Auckland, New Zealand.Admore Flying School membuka 4 pelatihan untuk kamu, yaitu L6 Diploma in Aviation – Airline Preparation, L6 Diploma in Aviation – Flight Instruction, L5 Training Scheme in Aviation – Commercial Pilot Licence with Instrument Rating, dan Modular Pilot Programme.Mengingat lokasi sekolah tinggi ini berlokasi di luar negeri, beberapa biaya yang perlu dipersiapkan meliputi tiket keberangkatan, biaya pendaratan, peralatan pelatihan, seragam, biaya akomodasi, dan biaya pendidikan.Sekolah tinggi untuk bekerja di bidang transportasi udara yang bisa dipertimbangkan juga adalah Nusa Flying International. Nusa Flying International adalah sekolah pelatihan pilot yang berlokasi di Bumi Serpong Damai, Tangerang.Beberapa pelatihan yang bisa kamu ikuti di Nusa Flying International adalah Private Pilot License (PPL), Commercial Pilot License (CPL), Flight Instructor Course (FIC), Flight Instructor Refresher Course, Military Pilot License Convertion, Foreign Pilot License Convertion.Rekomendasi kesepuluh untuk sekolah tinggi di bidang transportasi udara adalah Bali International Flight Academy (BIFA). Berlokasi di Buleleng, Bali, BIFA menawarkan berbagai pelatihan pilot yang berdasar pada kurikulum CASR part 141 yang telah disetujui oleh DGCA Indonesia and ICAO.Bali International Flight Academy sendiri membuka 3 kelas pelatihan, yaitu Private Pilot License, Commercial Pilot License With Instrument Rating & Multi Engine Rating, dan Airline Transport Pilot License Ground School.Itulah 10 sekolah tinggi untuk bekerja di bidang transportasi udara yang bisa Sobat Medcompertimbangkan.