ITS Dampingi Kemensos Latih Pemuda Papua Membuat Long Boat

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) terus menunjukkan dukungan terhadap program yang dicanangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). ITS melalui Departemen Teknik Perkapalan berkolaborasi dengan Universitas Cendrawasih (Uncen) memberdayakan masyarakat Provinsi Papua membuat kapal long boat mandiri.Kepala Departemen Teknik Perkapalan ITS Wasis Dwi Aryawan menjelaskan kapal menjadi salah satu moda transportasi utama bagi masyarakat yang bermukim di Provinsi Papua. Departemen Teknik Perkapalan ITS bersama Uncen mengadakan lokakarya untuk memberdayakan masyarakat Papua dalam pembuatan kapal long boat untuk membantu pemenuhan kebutuhan ini.Lokakarya yang diadakan di Departemen Teknik Perkapalan ITS ini dihadiri pemuda Papua yang berasal dari daerah Serui Kota, Mamberamo Hulu, Mamberamo Raya, dan Asmat. Lokakarya diadakan selama 10 hari.“Lokakarya ini bertujuan agar pemuda Papua mampu membuat cetakan kapal dan mendapatkan pengetahuan dasar seputar bidang perkapalan,” papar dosen yang mendapatkan gelar doktornya dari Newcastle University, Inggris ini.Wasis menuturkan selain respons positif dari pemuda yang sangat antusias terhadap lokakarya ini, respons serupa juga diberikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini . Dia berkunjung langsung ke lokasi acara.“Dalam kunjungannya, Bu Risma sangat mengapresiasi semangat pemuda yang diharapkan mampu menjadi motor perubahan di daerahnya masing-masing nantinya,” tutur Wasis.Dosen asal Bojonegoro itu mengungkapkan kerja sama tersebut tidak akan berhenti di lokakarya ini saja. Pendampingan akan terus diberikan oleh tim dari Departemen Teknik Perkapalan ITS selama proses pembuatan kapal dengan panjang 10 meter ini.“Mahasiswa dan dosen dari Departemen Teknik Perkapalan ITS akan terus membantu dan mendukung segala proses pembuatan kapal fiberglass ini di Uncen nantinya,” tutur Wasis.Dosen Laboratorium Desain Kapal Departemen Teknik Perkapalan ITS ini berharap lewat pemberdayaan tersebut dapat menaikkan taraf ekonomi masyarakat Papua. “Lewat keahlian baru yang diajarkan ini, semoga pemuda (Papua) dapat memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari, sehingga mampu pula membuka lapangan kerja baru,” kata dia.Baca: ITS Berikan Pelatihan Pembuatan Kapal untuk Masyarakat Mamberamo Raya Papua