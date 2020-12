ITS Lockdown, Satgas: Kasus Covid-19 Capai 18 Orang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Satuan Teknis Kesiagaan Penanganan (Satgas) Covid-19 ?Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menerapkan larangan masuk kampus dan menghentikan segala aktivitas di lingkungan kampus (lockdown) mulai 24 Desember 2020-10 Januari 2021.Hal tersebut dilakukan mengingat pandemi Covid-19 di lingkungan masyarakat menjelang akhir tahun 2020 menunjukkan peningkatan jumlah kasus. Termasuk di kalangan sivitas akademika ITS.Namun ternyata, kebijakan lockdown tersebut menimbulkan desas-desus di kalangan masyarakat yang bertanya-tanya seberapa besar jumlah kasus covid-19 di ITS. Mengingat Rektor ITS, Mochamad Ashari pada 25 Desember 2020 juga dinyatakan positif Covid-19.Hal ini menambah berita di kalangan masyarakat semakin bias dan juga timbul berita hoaks yang tersebar di masyarakat. Menanggapi hal ini, Ketua Satgas Covid-19 ITS, Adjie Pamungkas berinisiatif merilis data resmi Satgas Covid-19 ITS terkait kasus Covid-19 yang terjadi di ITS.Adjie dalam siaran persnya mengatakan, data kasus aktif covid-19 di lingkungan ITS per tanggal 26 Desember 2020 sebanyak 18 orang. Kasus tersebut dibagi menjadi beberapa klasifikasi.Baca juga: Rektor Positif Covid-19, ITS Lockdown Hingga 10 Januari 2021 Di antaranya, kasus positif dengan penangangan isolasi mandiri terdapat 11 kasus. Dengan rincian enam orang dosen, satu orang mahasiswa dan empat orang tenaga kependidikan (tendik).Kemudian klasifikasi positif dengan tindakan rawat inap terdapat tujuh orang. Dengan rincian empat orang dosen, dua orang mahasiswa dan satu orang tendik.Lanjut Adjie, untuk kasus meninggal dunia karena Covid-19 di ITS sejak awal pandemi sampai hari ini ada lima orang. “Lima orang tersebut rinciannya adalah tiga dosen, satu mahasiswa dan satu tenaga kependidikan,” ungkapnya.Ia menjelaskan, itu adalah data terbaru yang dimiliki oleh Satgas Covid-19 ITS dan menjadikan dasar bagi kampus ITS melakukan lockdown. Data tersebut mengalami peningkatan di akhir bulan Desember 2020.Selain guna memutus rantai penyebaran covid-19 yang semakin meluas, juga agar bisa dilakukan sterilisasi di seluruh lingkungan kampus. Sehingga pada awal tahun nanti diharapkan kasus dapat semakin berkurang dan lingkungan kampus kembali steril serta aman digunakan oleh sebagian dosen dan karyawan untuk piket kantor atau dengan pembatasan ketat kegiatan di kampus.Adjie juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terlalu percaya pada hoaks yang tersebar di luaran sana. Jika sumbernya tidak jelas dan bukan dari pihak ITS langsung. Masyarakat dapat mengakses berita resmi dari ITS melalui laman resmi pemberitaan yang ada di ITS pada link its.ac.id/news atau dapat mengikutinya di media sosial resmi ITS yaitu instagram @its_campus.“Di sana masyarakat dapat meng-update informasi terbaru dari ITS dan lebih terpercaya. Karena sumbernya langsung dari internal ITS,” tegas Adjie.ITS sebagai kampus paling inovatif dalam penanganan covid-19 di Indonesia akan terus berupaya membantu pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Sebagai Ketua Satgas Covid-19 ITS, dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ini meminta kepada masyarakat ikut serta membantu melalui langkah kecil, yaitu dengan tidak mudah percaya atas berita yang belum jelas sumbernya.Sehingga arus informasi akan tetap terjaga secara jelas dan penanganan covid-19 dapat dilakukan secara maksimal dengan tidak dicampuri kabar-kabar burung yang beredar.(CEU)