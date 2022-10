Targetkan Juara Umum, 2 Tim ITS Siap Habis-habisan di Kompetisi Jembatan Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Mahasiswa ITS Borong Juara dalam Kompetisi Statistika Nasional

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) siap bertanding pada Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) 2022 di Jakarta pada 11 November 2022. Tak tanggung-tanggung, tahun ini, ITS memboyong dua tim andalan untuk mempertahankan gelar juara umum dari tahun ke tahun.Koordinator Tim KJI ITS, Aan Fauzi, mengungkapkan kedua tim tersebut adalah Risomas dan Instinc. Tim Risomas yang terdiri dari Boy Triono Haloho dan Moch Dimas Gumilang berhasil masuk dalam kategori Jembatan Rangka Baja.Sedangkan, Tim Instinc yang beranggotakan Renata Isnawati dan Sunu Juan Arismunandar akan berlaga di kategori Jembatan Pelengkung. “Keempatnya adalah mahasiswa Departemen Teknik Infrastruktur Sipil (DTIS) angkatan 2020,” ungkap Aan dikutip dari laman its.ac.id, Jumat, 14 Oktober 2022.Aan menyebut pihaknya telah mengadakan kick-off untuk menyinergikan stakeholder dan tim untuk menyiapkan agenda tahunan bergengsi tersebut. “Dengan adanya pertemuan ini, kami berharap dapat menyatukan pemikiran semua pihak dan memaksimalkan kondisi tim, sehingga dapat kembali berprestasi di KJI,” ujar dia.Aan menyampaikan tahun ini ITS berada pada posisi yang kuat untuk keluar sebagai juara. Pasalnya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini ITS berhasil menempatkan diri dalam dua kategori di KJI.Tak hanya itu, sebagai penunjang dalam mempersiapkan kompetisi, tim KJI ITS juga telah membentuk divisi teknis dan non-teknis. Divisi teknis bertugas menyiapkan jembatan, mulai dari perencanaan proses pembebanan hingga desain.Sedangkan, tim non-teknis akan bertugas menyiapkan administrasi, akomodasi, perlengkapan, hingga kebutuhan dokumentasi. Aan mengaku senang dengan optimisme kedua tim yang berhasil maju dalam kompetisi bidang ketekniksipilan ini.“Untuk itu, saya berharap mereka dapat bertahan dan tetap kuat hingga ajang KJI ini usai,” ujar dia.