Yuk! Daftar di Universitas Prasetiya Mulya dan Dapatkan Peluang Kuliah di Luar Negeri

Membentuk Ulang Mental

Apresiasi untuk Negeri Rantau dan Kampung Halaman

Kesempatan Bertumbuh Pesat

Inspirator dan Motivator



Aneka Ragam Kembang

Jakarta: Memiliki kesempatan menimba ilmu di luar negeri menjadi impian sebagian orang. Universitas Prasetiya Mulya (Prasmul) membuka peluang meraih impian tersebut.Selain mendapatkan ilmu dan pengalaman berharga, berikut ini manfaatyang diperoleh Prasmulyan Penerima Beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) 2022 setelah kuliah di luar negeri.Meski terdengar pasaran, tapi melalui berbagai macam pengalaman, mental seseorang akan diuji. Baik itu soal keuletan, kemandirian, dan bahkan apresiasi kepada diri sendiri, sudah dilatih sejak proses awal seleksi IISMA.Sejak awal proses seleksi IISMA, peserta menempuh proses cukup panjang dan membutuhkan banyak usaha. Mulai dari mengikuti serangkaian tes kompetensi Bahasa Inggris, hingga menulis esai dan menyiapkan diri untuk wawancara.“Proses ini memakan waktu yang paling lama, apalagi menulis esainya karena banyak sekali revisi dan ide-ide baru yang muncul,” tutur Nelson, Prasmulyan S1 Business Mathematics 2020.Di samping itu, tinggal jauh dari zona nyaman jelas akan memicu rasa mandiri karena terkadang kamu harus melakukan banyak hal sendiri. “Belajar cara agar saya dapat menjadi orang yang lebih mandiri dan lebih kuat untuk diri sendiri,” tutur Nicole Santoso dari S1 Financial Technology.Berada di luar negeri untuk suatu waktu akan menumbuhkan rasa apresiasi untuk negeri tempatmu merantau dan juga Indonesia. Kadang, kita butuh dijauhkan dari sesuatu untuk memahami betapa berharganya hal tersebut. Entah itu makanan, atau bahkan sekadar kangen mendengar orang-orang berbicara dalam Bahasa Indonesia. Momen tersebut pasti akan terjadi.Namun di sisi lain, ketertarikanmu bisa ditumbuhkan, seperti yang dialami Irfan Hasibuan, penyuka bahasa dan budaya Spanyol dan mewujudkan mimpinya belajar di sana.“Studying exciting courses while being that close to Gaudi’s architecture? Sign me up, please! Hopefully they can be applied in my daily life in the future," kata Irfan Hasibuan.“Aku percaya dengan ikut program ini, akan membuka banyak opportunity untuk aku ke depannya, baik memudahkan cari kerja, menambah wawasan baru untuk berbisnis, atau bahkan jadi vlogger. Masih banyak benefit lainnya,” ujar Janice Angeline Christabella, S1 Business 2020.Peserta lain pun setuju dengan pernyataan Janice, sebab dengan pengalaman yang unik, serta stempel validasi dari pemerintah Indonesia kalau kamu salah satu mahasiswa cemerlang yang bisa mendapatkan kesempatan ini, tentunya akan jadi nilai plus di mata orang lain.Setuju tidak, kalau inspirasi dan motivasi bisa datang dari mana saja? Kalau tidak percaya, coba perhatikan sekitarmu dengan baik-baik, karena Nicole terinspirasi untuk mengikuti jejak seseorang yang ia kenal.“Dari awal masuk Prasmul, aku pernah melihat ada kakak tingkat yang sedang menjalani student exchange,” papar gadis yang nantinya akan bertandang di Negara Paman Sam. “Dengan melihat perjalanan dan pengalaman berteman secara internasional, aku menjadi bertekad untuk bisa mengikuti program tersebut.”Ibarat rantai reaksi, orang yang terinspirasi dan termotivasi nantinya juga berharap ia bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk orang lain. “Aku pengen untuk bisa give back to society dengan hal-hal yang sudah aku pelajari saat mengikuti program dan berharap bisa memotivasi orang juga,” aku Janice, yang akan berangkat ke Korea Selatan.Jika ada satu kesamaan di antara mahasiswa/i kebanggaan Prasmul yang lolos seleksi IISMA 2022 ini, hal tersebut adalah mereka memilih mata kuliah yang nyaris tidak ada hubungan dengan jurusan masing-masing.Nelson yang berasal dari program Business Mathematics mengambil mata kuliah Behavioral Neuroscience of Emotion; Irfan akan menekuni Great Ideas that Have Shaped our World: From the Axial Age to the Robot Revolution meski berkuliah Business Economics. Mereka hanya beberapa contoh, karena tidak dipungkiri dalam dunia kerja banyak bidang yang akan bersinggungan.“Saya bercita-cita untuk membangun sebuah tech startup, menjadi mahasiswa software engineering saja tidak cukup, saya juga harus memiliki pengetahuan bisnis. Nah, program IISMA ini membuka peluang bagi saya untuk mempelajari business courses dalam perspektif global di universitas ternama," kata France Dave Alexander Kuntjoro, grantee beasiswa di University of Liverpool.Bagaimana kamu melihat pilihan yang sudah, atau sedang dibuat sejauh ini? Apapun itu, yang terpenting adalah mencari cara dan tentukan jalur yang tepat menuju cita-citamu. Langkah itu bisa dimulai sekarang, demi mimpi yang berbuah manis pada masa mendatang.Berikan hadiah terbaik untuk masa depanmu melalui pendidikan tinggi dengan lingkungan suportif dan mengikuti perkembangan zaman! Bersama dengan teman-teman, kamu bisa menggapainya di Universitas Prasetiya Mulya.Tes Seleksi Masuk S1 Gelombang 1 | Angkatan 2023Periode pendaftaran: 5 - 29 Agustus 2022Tes seleksi: 4 September 2022Link pendaftaran:Info lebih lanjut kunjungi, atau hubungi 081511662005 / 08124111660