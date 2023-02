Bantu UMKM, ITS Luncurkan Rumah Desain Kemasan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Cek Biaya Kuliah di ITS Berdasarkan Jalur Masuk

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) turut membantu keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan roda perekonomian. Perbantuan dalam hal pemasaran karena kerap kali branding ataupun kemasan produk UMKM tidak menarik.ITS meluncurkan Design Packaging House atau Rumah Desain Kemasan untuk memenuhi kebutuhan branding kemasan UMKM Ketua Program ITS Design Packaging House Sayatman menjelaskan misinya menyediakan pelayanan pengembangan desain kemasan dan branding untuk UMKM atau bahkan Industri Kecil dan Menengah (IKM).Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk. Sehingga mampu mengembangkan usaha dari pelaku UMKM atau IKM.Sayatman mengungkapkan layanan ITS Design Packaging House tidak hanya pada pembuatan kemasan, namun juga mengadakan program pelatihan dan pendampingan UMKM. Ke depan, ITS Design Packaging House juga akan menyiapkan alat atau mesin yang dapat memproduksi kemasan dalam skala produksi UMKM.“Dengan itu, UMKM dapat melihat hasil produk kemasan kami,” tutur Sayatman dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Februari 2023.Dosen Departemen Desain Komunikasi Visual (DKV) tersebut mengungkapkan program ini sebagai lanjutan dari program Kuliah Kerja Nyata Pengabdian kepada Masyarakat (KKN Abmas) 1.000 Desain Kemasan yang sudah diluncurkan tahun lalu. Meskipun saat itu hanya membantu UMKM yang terafiliasi dengan program One Pesantren One Product (OPOP), Sayatman melihat masih banyak UMKM terutama di Jawa Timur yang memerlukan bantuan pengembangan kemasan.Pelaku UMKM yang tertarik menggunakan layanan ITS Design Packaging House dapat mengunjungi website dan menghubungi media sosial program ini. Sayatman memastikan layanan ITS Design Packaging House ramah kantong sesuai kondisi usaha masyarakat tersebut.“Dengan begitu, pelaku UMKM tidak perlu khawatir dengan biaya yang mahal sehingga bisa memperlambat usaha mereka,” tutur dia.Sayatman menyebut KKN 1.000 Desain Kemasan dapat dikatakan pilot program untuk ITS Design Packaging House sehingga program ini sudah mempunyai pangsa pasar. Namun, ke depan ITS Design Packaging House tidak terbatas hanya pada UMKM yang terafiliasi OPOP, tetapi juga bersedia melayani seluruh UMKM dari seluruh Indonesia.Launching program ini merupakan rangkaian dari puncak peringatan Dies Natalis ke-5 atau Lustrum I Departemen DKV ITS. Peringatan ini dimeriahkan dengan serangkaian acara talkshow, seminar, dan lain-lain yang terkait dengan pengembangan ilmu desain komunikasi visual.Sayatman menyebut ITS Packaging Design House juga berencana menjadi salah satu flagship ITS. “Harapannya dapat menjadi kebanggaan ITS dalam membantu usaha masyarakat,” tutur Sayatman.