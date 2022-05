Mau Kuliah di ITS, Catat Jadwal Pendaftaran Sejumlah Jalur Masuk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Sepuluh Nopember (ITS) masih membuka pendaftaran mahasiswa baru. Ada sejumlah jalur yang bisa diikuti peserta.Direktur Pendidikan ITS Siti Machmudah menuturkan pendaftaran untuk jalur Prestasi dibuka pada 25 April hingga 31 Mei 2022. Seleksi prestasi berdasarkan nilai rapor peserta dan kriteria lain."Pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) juga boleh mendaftar ke ITS melalui jalur ini. Pendaftar yang mempunyai KIP-K tidak akan dikenai biaya pendaftaran,” ujar Siti dikutip dari laman its.ac.id, Senin, 2 Mei 2022.Sementara itu, pendaftaran Program Sarjana Kelas Internasional atau International Undergraduate Program (IUP) gelombang kedua dibuka pada 25 April hingga 29 Mei 2022 disusul gelombang ketiga pada 13 Juni hingga 11 Juli 2022. Program ini mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan internasional sehingga pendaftar diharuskan menyertakan tes kemampuan bahasa Inggris.Nilai rapor atau scholastic aptitude test (SAT) dapat digunakan untuk mendaftar di gelombang kedua. Sedangkan, nilai UTBK atau tes kemampuan akademik (TKA) ITS untuk gelombang ketiga.Sementara itu, jalur Seleksi Kemitraan (SKM) ITS dibuka pada 1-26 Juni 2022. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK sederajat yang orang tuanya bekerja di perusahaan mitra ITS.Masyarakat umum juga dapat memanfaatkan pendaftaran jalur Mandiri. Kedua jalur tersebut menggunakan nilai UTBK atau TKA ITS dan kriteria lain sebagai dasar seleksi.“Mereka juga nantinya akan dikenakan kewajiban membayar sumbangan pengembangan institusi (SPI),” kata dosen Departemen Teknik Kimia itu.Sementara itu, seleksi penerimaan untuk sarjana terapan (D4) tahun ini tidak dibuka berbarengan dengan SNMPTN dan SBMPTN untuk program sarjana. ITS akan membuka pendaftaran jalur seleksi reguler dan mandiri untuk D4 pada 6 Juni hingga 15 Juli 2022.Kedua jalur seleksi ini menggunakan nilai UTBK atau TKA ITS serta prestasi baik akademik maupun non-akademik yang dimiliki oleh pendaftar. TKA ITS akan dilaksanakan pada 2 hingga 3 Juli dan 16 hingga 17 Juli 2022 secara hybrid.Peserta bisa melaksanakan tes daring maupun luring dengan datang langsung ke Kampus ITS. Tes ini terdiri tes potensial akademik (TPA), tes kemampuan dasar (TKD), dan ujian masuk (UM) desain untuk beberapa program studi tertentu.“UM dibutuhkan untuk masuk program studi yang berkaitan dengan seni seperti Desain Produk, Desain Interior, dan Desain Komunikasi Visual,” papar dia.Sementara itu, Program Pascasarjana ITS saat ini sudah membuka gelombang kedua untuk dua jalur masuk mahasiswa baru, yaitu jalur reguler dan jalur riset. Gelombang kedua berlangsung sejak 14 April hingga 17 Juli 2022.“Jalur riset diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki passion lebih di bidang riset terkait dan mewadahi mereka yang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),” kata Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik ITS, Heri Kuswanto.Heri menyebut berbeda dengan gelombang pertama, gelombang kedua menawarkan kelas pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kelas ini memberikan fleksibilitas bagi calon mahasiswa yang bekerja jauh dari kampus dan memiliki keterbatasan waktu untuk turut hadir dalam kelas luring.“Kegiatan ujian akan dilangsungkan luring, tetapi mahasiswa yang berada di luar Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) bisa melaksanakan ujian secara daring,” tutur dia.Baca: ITS Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Prestasi dan IUP Gelombang II, Cek Syaratnya