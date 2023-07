Manfaatkan TikTok, Mahasiswa UNY Bikin Belajar Kimia Jadi Asyik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Media sosial TikTok kini tengah naik daun. Tak cuma remaja, aplikasi itu juga banyak digunakan anak-anak hingga orang dewasa.Mahasiswa program studi Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY ), Alifah Nida Luthfiyah, memanfaatkan TikTok menjadi media pembelajaran kimia. Alifah menggunakan TikTok untuk memanfaatkan teknologi.“Media sosial merupakan media online yang didistribusikan dengan perangkat elektronik dan berbagai perangkat lainnya untuk membantu bertukar informasi secara sederhana dan sistematis,” kata Alifah dikutip dari laman uny.ac.id, Jumat, 28 Juli 2023.Dia mengatakan memanfaatkan penggunaan media yang ada dapat mengefektifkan kegiatan belajar peserta didik dan memberikan pengetahuan mengenai media pembelajaran baru. Sehingga, dapat meningkatkan hasil belajar dan tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai karena dapat memaksimalkan waktu dan tenaga.Alifah menyebut TikTok dapat diolah menjadi media pembelajaran menarik dan interaktif bagi peserta didik dilihat dari berbagai fitur yang ada. Aplikasi TikTok memenuhi kriteria sebuah media pembelajaran yang menarik dan dekat dengan peserta didik.Penggunaan TikTok di ranah pendidikan formal sejalan dengan pembelajaran menggunakan multimedia, khususnya untuk meningkatkan kepuasan konten pelajaran dan pencapaian peserta didik. Pemanfaatan aplikasi TikTok untuk pembelajaran mampu meningkatkan pencapaian atau hasil belajar peserta didik karena dapat menimbulkan rasa nyaman dan antusias belajar.Alumni SMA Plus Darussalam Ciamis itu menerapkan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran kimia yang menarik dan interaktif pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Dia menggunakan gambar-gambar bergerak (animasi) dalam mendeskripsikan konsep.Hal itu akan mengkonkretkan materi dan dapat menambah penguatan (reinforcement) pemahaman. Selain itu dapat menarik minat dan perhatian peserta didik sepanjang proses pembelajaran.Dia berharap media yang dikembangkan dalam penelitian ini membangkitkan keinginan belajar dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan belajar yang bermuara pada peringkat hasil belajarnya. Mengingat, aplikasi TikTok sangat memungkinkan didesain sebagai media pembelajaran kimia.Warga Desa Sindangjawa, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat itu menjelaskan larutan elektrolit dan non elektrolit di Kelas X merupakan materi yang terdapat pemahaman konseptual, faktual, dan prosedural.“Peserta didik banyak mengalami kesulitan dalam memahami materinya karena dianggap kurang memahami sifat arus listrik,” ujar dia.Nah, dengan adanya media pembelajaran kimia berbantuan aplikasi TikTok ini diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan dan meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Sebab, sajian isi materi dalam media yang dikembangkan sederhana dan tidak membingungkan, terlebih dikemas dalam wujud aplikasi TikTok yang sesuai dengan dunia mereka.Media pembelajaran berisi materi larutan elektrolit dan non elektrolit yang berisi apersepsi, pengertian larutan, larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, larutan non elektrolit, derajat ionisasi, uji daya hantar listrik, contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari, dilengkapi latihan soal.Aplikasi Tiktok yang diujicobakan di SMA 1 Depok Sleman tersebut berhasil dengan baik. Berdasarkan hasil uji kelayakan oleh pendidik kimia diketahui media pembelajaran kimia berbantuan aplikasi TikTok memperoleh kategori sangat baik dengan skor rata-rata 86 dari skor maksimal 100.Hal ini berarti secara umum media pembelajaran kimia berbantuan aplikasi TikTok dapat digunakan dalam pembelajaran kimia di sekolah. Karya ini membawa Alifah meraih gelar Sarjana Pendidikan Kimia dengan IPK 3,52.Alifah berharap ke depan bisa menjadi guru profesional, baik dalam tugas maupun menjadi contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menciptakan peserta didik berkarakter, berilmu, dan berakhlak sesuai minat bakatnya masing-masing.“Apabila ada kesempatan saya juga ingin menempuh PPG” beber Alifah.