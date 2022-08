UPH Dukung Presidensi G20 Lewat Pembentukan Pusat Studi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Direktur Eksekutif Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, Stephanie Riady menegaskan komitmen Universitas Pelita Harapan (UPH) untuk mendukung presidensi G20 Indonesia. Salah satunya dengan pembentukan pusat studi G20 di Indonesia.“UPH merupakan mitra yang terpilih untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia, yaitu melalui pembentukan pusat studi G20 Indonesia, yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator bidang Perekonomian,” ujar Stephanie dalam Seminar B20 Goes to Campus di Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Sabtu, 27 Agustus 2022.Pihaknya juga menggelar sejumlah seminar dan webinar yang mengundang sejumlah mitra untuk mendukung Presidensi G20 tersebut. Stephanie menambahkan, untuk mendukung Presidensi G20 tersebut, dilakukan sejumlah seminar dan webinar dengan berbagai mitra, kegiatan mahasiswa , hingga penelitian untuk mendukung kebijakan berbasis penelitian.“UPH menyambut baik kegiatan bersama dengan B20 goes to campus, dan berharap ada sinergi ke depannya untuk menyukseskan Presidensi G20 Indonesia,” ujar Stephanie.UPH menyelenggarakan program B20 goes to campus yang diikuti sejumlah pemangku kepentingan dan juga mahasiswa . Program tersebut merupakan bagian dari UPH Festival 2022.Dalam kesempatan yang sama, Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, mahasiswa memiliki peran yang strategis untuk berkontribusi dalam transformasi ekonomi. Sebab menurut Shinta, transformasi ekonomi bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata."Ini tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah saja. Namun juga harus didukung oleh kerja sama G2G, G2B, maupun antarbisnis dan pemuda. Oleh karena itu kita juga mendukung kebijakan yang inovatif dan kolaboratif," kata Shinta.Untuk menegaskan kontribusi pemuda itu, Shinta mengajak mahasiswa untuk terjun langsung sebagai relawan dalam ajang B20 yang masuk dalam rangkaian kegiatan G20. "Saya juga ingin mengundang teman-teman mahasiswa di sini, yang mau bergabung ke B20. Kebetulan kami sekarang juga sedang merekrut para relawan untuk B20 untuk Summit kami nanti di bulan November," ungkap Shinta.Shinta memaparkan, bahwa akan banyak agenda selama rangkaian B20 Summit. Salah satunya adalah investment Summit. "Jadi nanti kalau investment summit kita akan anounce deal-deal bilateral Indonesia dengan negara-negara tertentu," tutupnya.