Mengetahui Definisi dan Aspek-aspek Self Esteem Menurut Para Ahli

1. Coopersmith

2. Maslow

3. Atwater

4. Branden

5. Dariuszky

Aspek-aspek self esteem

a. Kekuatan

b. Keberartian

c. Kebajikan

d. Kemampuan

Jakarta: Self esteem merupakan kebutuhan dasar individu yang berperan dalam segala proses kehidupan, perkembangan individu yang positif, dan usaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut individu.Self esteem tidak hanya menjadi bagian yang mendasar pada unsur kesehatan mental, para ahli berpendapat bahwa itu juga melindungi dan berkontribusi pada kesehatan dan kepercayaan diri, perilaku sosial, dan menyangga efek berbahaya lainya.Dilansir dari Jurnal UIN Malang, self esteem adalah bagian dari ilmu psikologi yang dipelajari untuk mengetahui bagaimana konsep diri sebenarnya. Berikut adalah beberapa pendapat menurut para ahli mengenai definisi self esteem.Menurut Coopersmith, Self esteem adalah evaluasi yang dibuat oleh individu dan biasanya berhubungan dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri,hal ini mengekspresikan suatu sikap setuju atau tidak setuju dan menunjukan tingkat dimana individu itu meyakini diri sendiri mampu, penting, berhasil dan berharga.Menurut Maslow, Self esteem merupakan suatu kebutuhan manusia yang memerlukan pemenuhan atau pemuasan untuk dilanjutkan ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan terhadap Self esteem oleh Maslow dibagi menjadi dua jenis yaitu penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain. Ia juga mengemukakan bahwa sekali seseorang merasa dicintai dan memiliki rasa (sense of belonging), maka mereka akan mengembangakn kebutuhan untuk penghargaan (need for esteem).Atwater mengemukakan bahwa self esteem adalah cara seseorang merasakan dirinya sendiri, dimana seseorang akan menilai tentang dirinya sehingga mempengaruhi perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Seseorang yang memiliki Self esteem yang tinggi, lebih menghargai dirinya atau melihat dirinya sebagai sesuatu yang bernilai dan dapat mengenali kesalahan-kesalahannya, tetapi tetap menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya.Menurut Branden, self esteem adalah keyakinan dalam kemampuan untuk bertindak dan menghadapi tantangan hidup ini, keyakinan dalam hak kita untuk bahagia, perasaan berharga, layak, memungkinkan untuk menegaskan kebutuhan dan keinginan kita serta menikmati buah dari hasil kerja keras kita.Dariuszky mengemukakan self esteem sebagai penilaian seseorang bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan hidup dan mendapat kebahagiaan.Coopersmith menyebutkan terdapat empat aspek dalam self esteem, aspek tersebut yaitu Kekuatan (power), Keberartian (significance), Kebajikan (virtue), dan Kemampuan (competence).Kekuatan atau power menunjukan pada adanya kemampuan seseorang untuk dapat mengatur dan mengontrol tingkah laku dan mendapat pengakuan atas tingkah laku tersebut dari orang lain. Kekuatan dinyatakan dengan pengakuan dan penghormatan yang diterima seorang individu dari orang lain dan adanya kualitas atas pendapat yang diutarakan oleh seorang individu yang nantinya diakui oleh orang lain.Keberartian atau significance menunjukan pada kepedulian, perhatian, afeksi dan ekspresi cinta yang diterima oleh seseorang dari orang lain yang menunjukkan adanya penerimaan dan popularitas individu dari lingkungan sosial. Penerimaan dari lingkungan ditandai dengan adanya kehangatan, respon yang baik dari lingkungan dan adanya ketertarikan lingkungan terhadap individu dan lingkungan menyukai individu sesuai dengan keadaan diri yang sebenarnya.Kebajikan atau virtue menunjukan suatu ketaatan untuk mengikuti standar moral dan etika serta agama dimana individu akan menjauhi tingkah laku yang harus dihindari dan melakukan tingkah laku yang diizinkan oleh moral, etika dan agama. Dianggap memiliki sikap yang positif dan akhirnya membuat penilaian positif terhadap diri yang artinya seseorang telah mengembangkan Self esteem yang positif pada dirinya sendiri.Kemampuan atau competence menunjukan suatu performansi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai prestasi (need of achievement) diman level dan tugas-tugas tersebut tergantung pada variasi usia seseorang. Para peneliti menemukan bahwa Self esteem pada remaja dapat meningkatkan saat remaja menghadapi masalah dan mampu menghadapinya.