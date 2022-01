Perusahaan Semakin Mempertimbangkan Soft Skills saat Merekrut Karyawan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: World Economic Forum melalui The Future of Jobs Report 2020 meramalkan pentingnya keseimbangan hard competencies dan soft competencies dalam memasuki dunia kerja. WEF bahkan menyebutkan bahwa para pemberi kerja kini semakin mempertimbangkan keterampilan soft skills saat merekrut orang.Menurut laporan tersebut, kemampuan yang paling dibutuhkan di dunia kerja pada tahun 2020 dan selanjutnya, antara lain complex problem-solving, critical thinking and analysis, creativity, originality and initiative, leadership and social influence, serta emotional intelligence.(PPM SoM) menjadi sekolah tinggi yang melihat adanya kebutuhan dunia kerja seperti itu sedari dini. PPM SoM bahkan menjadikan aneka kegiatan pengembangan soft skills sebagai bagian dari kurikulumnya.Baik institusi dan para pengajar di PPM SoM, kompak mPPM School of Management endorong mahasiswa berperan aktif dalam pengembangan soft skills tersebut. Di PPM SoM bahkan ada sejumlah mata kuliah tentang soft skills, seperti Pengembangan Diri (Self Development), Pengembangan Kelompok (Team Development), hingga Pengembangan Komunitas (Community Development).Mata kuliah Pengembangan Diri (Self Development) misalnya, difokuskan pada pengembangan 4 soft skills, yaitu kepercayaan diri (self confidence), menjalin relasi (relationship building), kepemimpinan dalam tim (team leadership), dan semangat bertumbuh (passion for growth).Sebagai sekolah tinggi dengan sistem penjaminan mutu internal terbaik di Indonesia (Kemenristekdikti–2019), PPM School of Management menciptakan kurikulumnya sedemikian rupa agar para mahasiswa memiliki waktu untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya.Tidak hanya sekadar teori di kelas, namun juga beraktivitas bersama dalam sejumlah kegiatan seperti community awareness, praktik seperti action plan, team building dengan camping, dan lainnya. Pembelajaran ini didampingi langsung oleh para dosen yang menjadi mentor.Baca juga: Lulusan Beasiswa OSC Medcom.id Dapat Prioritas untuk Bekerja di Media Group Pada akhirnya, memilih perguruan tinggi sebagai tempat menempa dan mendewasakan pemikiran dan logika memang tak selalu mudah. Tapi, tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga bukan pilihan yang tepat.Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi manusia untuk terus maju. Di era modern dan globalisasi saat ini, menempuh pendidikan sampai level SMA saja tidak cukup. Melanjutkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi mestinya menjadi keputusan yang tidak boleh ditawar lagi.Perguruan tinggi menjadi tempat untuk meningkatkan keterampilan logika, mendewasakan pemikiran, mengembangkan ide-ide cemerlang, serta memberikan gelar yang berguna saat mencari pekerjaan di masa mendatang. Kesempatan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi juga menjadi momen untuk mengembangkan kemampuan diri yang mumpuni, baik dari hard competencies maupun soft competencies.Terlebih, dampak Revolusi Industri 4.0 juga mendorong para lulusan untuk mampu bersaing dengan cerdas. Kini, predikat kelulusan dan kompetensi secara teori bukan faktor tunggal keberhasilan dalam berkarya.Soft skills menjadi nilai tambah yang dilirik dan paling dipertimbangkan para perekrut kerja. Alasannya, soft skills berkaitan erat dengan kecerdasan emosional, keterampilan bersosialisasi, kemampuan berkomunikasi, dan cara berperilaku yang mencerminkan karakter diri.Soft skills sering dianggap sebagai keterampilan atau bakat dari masing-masing orang. Meskipun merupakan keterampilan bawaan, soft skills tetap harus diasah dan dikembangkan, di samping mengasah hard competencies sesuai bidang masing-masing yang diminati.