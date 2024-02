Mau Kuliah di UIN Surakarta? Ini 16 Prodinya yang Terakreditasi Unggul

16 Prodi Terakreditasi Unggul dan A pada UIN Surakarta:

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syariah (S1) Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah (S1) Prodi Manajemen Bisnis Syari`ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah (S1) Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah (S1) Progi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah (S1) Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah (S1) Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah (S1) Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Adab dan Bahasa (S1) Prodi Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Bahasa (S1) Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Bahasa (S1) Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (S1) Prodi Akuntansi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (S1) Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (S1) Prodi Ilmu Al Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (S1) Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana (S2)

Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta memiliki 16 program studi (prodi) yang terakreditasi Unggul atau A. Ke-16 prodi tersebut dapat dipilih dalam penerimaan mahasiswa baru PTKIN (perguruan tinggi keagamaan Islam negeri) tahun ini.Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Toto Suharto mengatakan, pihaknya terus berbenah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Salah satu upayanya dengan menjadikan kampus terakreditasi unggul adalah mengawal proses akreditasi kampus hingga meraih peringkat Akreditasi Unggul dan A untuk 16 Program Studi (Prodi).“Prestasi ini bukan hanya sekadar pencapaian, tetapi juga sebuah cermin semangat dan dedikasi untuk mencapai standar kualitas tertinggi dalam dunia perguruan tinggi serta komitmen bersama sivitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta,” terang Kepala Pusat Audit dan Pengendali Mutu UIN Raden Mas Said Surakarta, Muhammad Nanang Qosim, dilansir dari laman Kemenag, Jumat, 9 Februari 2024.Menurut Nanang, pencapaian peringkat Akreditasi Unggul dan A tak sekadar menggambarkan kualitas pengelolaan program studi, tetapi juga menunjukkan komitmen UIN Raden Mas Said Surakarta terhadap pemberian pendidikan tinggi Islam yang berkualitas, relevan, dan berstandar internasional.Semangat unggul ini, kata Nanang, tercermin dalam upaya kampus untuk terus mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan zaman dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan global. Dosen-dosen berkualitas dan fasilitas pembelajaran yang memadai menjadi pilar utama dalam memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi mahasiswa “Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran aktif UIN Raden Mas Said Surakarta dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dan mahasiswa didorong untuk terlibat dalam riset yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga ilmu yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan sosial dan ekonomi,” sebutnya.Semangat unggul untuk akreditasi perguruan tinggi, kata Nanang, juga tercermin dalam upaya UIN Raden Mas Said Surakarta untuk terus meningkatkan jejaring internasional. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga internasional membuka peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan pengalaman belajar dan riset yang lebih luas, serta memperluas wawasan dan pemahaman terhadap isu-isu global.Nanang berharap, dengan keunggulan 16 Prodi Terakreditasi Unggul dan A, UIN, Raden Mas Said Surakarta dapat berkontribusi signifikan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, dan berdaya saing tinggi. “Semangat unggul ini tidak hanya menjadi kebanggaan kampus, tetapi juga menjadi capaian Kementerian Agama,” tegasnya.