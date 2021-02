Institut Teknologi PLN Buka Tujuh Prodi Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi PLN (IT PLN) membuka sejumlah program studi (prodi) baru. Rektor IT PLN Iwa Garniwa mengatakan, pembukaan sejumlah program studi baru ini sesuai dengan kebutuhan pada era Revolusi Industri 4.0."Dengan bertransformasinya IT PLN dan untuk meningkatkan kompetensi maka dibuka berbagai bidang ilmu baru," ujar Iwa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kami, 18 Februari 2021.Ada tujuh prodi baru yang dibuka IT PLN. Yaitu, program Sarjana Teknik Tenaga Listrik, Teknik Sistem Energi, Teknik Industri, Kewirausahaan (Bisnis Energi), Rekayasa Sistem Komputer, Sistem Informasi, Teknik Lingkungan dan Geografi (Perencanaan Wilayah).Dia menambahkan dengan program studi baru tersebut, diharapkan dapat melahirkan lulusan yang memiliki daya saing dan sesuai dengan kebutuhan zaman.Sebelumnya, IT PLN menggelar wisuda dengan perpaduan luring dan daring. IT PLN meluluskan sebanyak 780 mahasiswa yang terdiri dari S2 Teknik Elektro sebanyak empat mahasiswa, S1 Teknik Elektro sebanyak 236 mahasiswa.Baca: 10 Kampus Terbaik Versi UniRank 2021, UGM Masih Teratas Kemudian, meluluskan S1 Teknik Mesin sebanyak 63 mahasiswa, S1 Teknik Sipil sebanyak 94 mahasiswa, S1 Teknik Informatika sebanyak 227 mahasiswa, D3 Teknik Elektro sebanyak 125 mahasiswa dan D3 Teknik Mesin sebanyak 31 mahasiswa.Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan para lulusan IT-PLN jangan pernah berhenti belajar dan terus meningkatkan kompetensi diri. Sebab, kompetensi tersebut merupakan bekal dalam kehidupan ke depannya.Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, Agus Setyo Budi berharap perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III dapat beradaptasi dalam hal pembelajaran dengan bantuan teknologi. Baik dalam aspek penelitian dan pengabdian pada masyarakat."Juga diharapkan dapat melakukan inovasi yang dihasilkan dan kontribusi yang diberikan melalui Program Relawan covid-19," kata Agus.(AGA)