IKA Unpad Buka Donasi Beasiswa Lewat Laga Amal Turnamen Golf

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad ) membuka program beasiswa kepada mahasiswa di Unpad. Pembiayaan kuliah dari beasiswa ini diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dijalankan IKA Unpad.Ketua Umum IKA Unpad, Irawati Hermawan, mengatakan saat ini pihaknya menggelar laga amal pertandingan golf. Dana yang masuk nantinya dialokasikan untuk penerima beasiswa."IKA konsisten akan terus memberikan bantuan untuk beasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti event golf ini yang melibatkan alumni," kata Irawati dalam keterangan tertulis, Senin 9 Agustus 2022.Ika mengatakan hal ini juga bentuk pengabdian alumni kepada kampus. "Artinya, segala upaya akan dilakukan demi menciptakan SDM unggul dari Unpad tanpa batas," tutur dia.Pihaknya juga menanam dan memberikan edukasi terkait tanaman mangrove di masyarakat. Kegiatan meliputi pembelajaran dan pengenalan jenis mangrove, pendidikan pembibitan mangrove, rehabilitasi mangrove, mangrove leisure dan kuliner, pembelajaran mangrove, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim.“Jadi, kegiatan ini masuk dalam Second Charity Golf Tournament yang dalamnya ada penanaman menjadi sangat penting kepada masyarakat," ujar Ika.Second Charity Golf Tournament merupakan kegiatan tahunan IKA Unpad dengan melibatkan 114 peserta yang memperebutkan Piala Rektor Universitas Padjadjaran. Selain itu, peserta juga memperebutkan beberapa kejuaraan, yaitu; Best Gross Overall, Best Nett Overall, Best Nett I, Best Nett II, dan Best Nett III.