Mahasiswa ITS Juara Kompetisi Petroleum Nasional

Jakarta: Tiga mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menjadi juara, ajang Annual Petroleum Competition and Exhibition (APECX) 2022. Bergabung dalam tim Blacklist, ketiganya menyabet dua penghargaan, yakni juara kedua paper dan poster terbaik.Ketua tim, Muhammad Rafi menjelaskan, ia dan tim mengembangkan lebih lanjut salah satu metode enhance oil recovery (EOR), Steam Injection. Bersama Muhammad Faiz dan Muhammad Ilham, Rafi meyakini jika Steam Injection yang merupakan metode paling efektif dalam meningkatkan oil recovery mampu mereka kembangkan.Rafi dan tim memanfaatkan sebuah machine learning untuk mengembangkan metode Steam Injection. Sistem ini memungkinkan mereka untuk memprediksi area yang memiliki kandungan minyak bumi.Selanjutnya, area tersebut akan mengalami injeksi dengan metode Steam ini. Ketiganya menilai, metode ini masih jarang teraplikasi.Padahal, berdasarkan riset mereka, jumlah eror menggunakan sistem ini cenderung kecil sehingga aplikatif bagi industri minyak dan gas bumi. Dalam paper berjudul Preliminary Prioritization on Steam Flood Injection in Alpha Oil Field using Random Forest Regression Method, Rafi dan tim juga melakukan riset untuk melihat variabel porositas dan saturasi dalam sebuah reservoir. Mahasiswa angkatan 2019 ini mengungkapkan, ia dan rekannya tidak memiliki latar belakang coding yang handal. Meski demikian, ketiganya giat belajar otodidak mempelajari kekurangan tersebut.“Hal ini agar kamu mampu mengimplementasikan machine learning ke dalam permasalahan dengan baik,” tuturnya dilansir dari laman ITS, Sabtu, 31 Desember 2022.