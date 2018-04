Tuntutan Terhadap Pengelolaan RS Pendidikan Kian Kompleks

Tuntutan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan di era revolusi industri 4.0 kian kompleks. Rumah Sakit Pendidikan harus dapat beradaptasi menghadapi era disrupsi yang serba digital ini, agar tidak tertinggal dan bahkan gagal memberi layanan yang diharapkan.Direktur RSUI (Rumah Sakit UI), Julianto Witjaksono mengatakan perubahan dramatis di era disrupsi memberikan tantangan tersendiri dalam berbagai lini pergerakan dan pertumbuhan teknologi pada manajemen Rumah Sakit. "Rumah Sakit harus dapat beradaptasi menghadapi era disrupsi yang meliputi digitalisasi, robotik, neuroteknologi, gene editing, intelegensi artifisial," kata Julianto dalan siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu 25 April 2018.Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan RS Pendidikan akan tertinggal jauh. Bukan tidak mungkin juga akan gagal menjadi Rumah Sakit yang harus memenuhi misi pelayanan, pendidikan dan penelitian. RSPTN (Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri) sebagai sebuah industri yang menawarkan konsep pendidikan akademis dan klinis diharapkan dapat menjadi sebagai lokomotif revolusi inovatif menuju RSPTN yang mutakhir, efektif dan efisien.RSUI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Nasional Asosiasi RSPTN 2018 yang mengangkat tema “Rumah Sakit Pendidikan Menyongsong Era Revolusi Industri Kesehatan 4.0”.Julianto menyampaikan, “RSUI hadir sebagai Rumah Sakit yang dapat menjalankan fungsi strategisnya untuk memberikan pelayanan kesehatan sekaligus wahana untuk pendidikan dan penelitian. Untuk itu, RSUI hadir sebagai Rumah sakit pendidikan pertama di Indonesia yang dirancang dengan mengakomodasi konsep kenyamanan dan keselamatan pasien.RSUI menerapkan bangunan tahan gempa hingga 9SR serta memperhatikan standar akreditasi keselamatan internasional. RSUI juga mempersiapkan pembentukan berbagai pusat pendidikan – penelitian (research institute) yang akan menjadi cikal bakal suatu pelayanan unggulan berbasis teknologi."RSUI memiliki peralatan medis terkini (state of the art of medical equipments) untuk menyelenggarakan penelitian klinik, penelitian operasional dan penelitian biomedik yang akan melahirkan inovasi dalam deteksi dini penyakit, pengobatan, perawatan, dan pemulihan kesehatan," papar Julianto.Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, dijadwalkan membuka pelaksanaan Kongres Nasional Asosiasi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri 2018 (ARSPTN). Kongres ini dilaksanakan pada 25 – 26 April 2018 di Margo Hotel, Depok.Menristekdikti akan menyampaikan topik bertajuk bertajuk “Kebijakan, Strategi dan Sasaran Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi SDM Bidang Kesehatan mencapai Kelas Dunia melalui pemberdayaan Digitalisasi RSPTN.”Kongres nasional ARSPTN dihadiri oleh para Direktur RSPTN dan RSGM-PTN (Rumah Sakit Gigi dan Mulut PTN) di Indonesia yang berjumlah 25 RSPTN dan 13 RSGM-PTN serta perwakilan pimpinan Universitas dan Rumah Sakit lain. Julianto berharap Kongres Nasional ini dapat merumuskan berbagai kebijakan, mencari jalan keluar, menyelesaikan berbagai kompleksitas masalah yang ada di sekitar RS PTN.(CEU)