Lulusan Poltekpel Sumbar Didorong Jadi Agent of Change

Jakarta: Penguatan peran SDM dan IPTEK dalam bidang pelayaran merupakan salah satu strategi untuk melangkah lebih maju dalam melindungi lingkungan laut sebagai aset manusia yang paling berharga. Untuk ini lulusan Politeknik Pelayaran Sumatra Barat (Poltekpel Sumbar) menjadi Agent of Change.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), Djoko Sasono, saat mewisuda 112 Perwira Pelayaran Niaga, Poltekpel Sumbar, di Padang Pariaman. "Hal tersebut sesuai dengan tema wisuda kali ini yaitu Move towards for a Brighter Future Together to Protect and Preserve the Marine Environment, tema ini merefleksikan sejarah panjang upaya untuk melindungi lingkungan laut dari dampak pelayaran melalui peraturan yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan,” kata Djoko dalam kererangan tertulis, Jumat, 19 Mei 2023.Ia menambahkan, Lembaga Pendidikan di lingkungan Kementerian Perhubungan harus turut ambil andil dalam mencetak sumber daya manusia transportasi yang memiliki kompetensi dan profesional sehingga dapat memelihara safety, security and protection of the maritime environment seperti yang tertuang dalam undang-undang pelayaran."Para wisudawan harus menjadi Agent of Change yang memiliki kompetensi unggul dan berdaya saing tinggi sehingga dapat berkontribusi dalam memelihara dan meningkatkan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim ke depannya," tambahnya.Pada akhir sambutannya, Djoko berpesan, menjadi seorang pelaut ke depannya akan menghadapi banyak tantangan. Salah satunya yaitu masa transisi dari era Industri 4.0 menjadi era society 5.0 di mana kemajuan teknologi di seluruh bidang kehidupan akan bertransformasi lebih cepat."Tetap jaga semangat kalian agar dapat terus berkarya dan open minded serta senantiasa memiliki leadership dan memberikan sumbangsih yang nyata bagi masyarakat sehingga nilai-nilai PRESTASI (Profesional, Etika, Standar Global dan Integritas) yang menjadi slogan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat diwujudkan," pesannya.Direktur Politeknik Pelayaran Sumatra Barat, Wisnu Risianto dalam laporannya mengatakan, para Perwira Pelayaran Niaga yang diwisuda kali ini merupakan lulusan dari Program Diploma III Studi Nautika yaitu sebanyak 56 wisudawan, DIII Teknologi Nautika sebanyak 53 wisudawan, serta lulusan Program Diploma IV Transportasi Laut sebanyak 3 wisudawan.Para wisudawan berhak memperoleh Ijazah Diploma III Nautika dengan gelar Ahli Madya Transportasi (A.Md.Tra) dan ijazah profesi Ahli Nautika Tingkat III (ANT III); Ijazah Diploma III Teknologi Nautika dengan gelar Ahli Madya Teknik (A.Md.T) dan ijazah profesi Ahli Teknika Tingkat III (ATT III) serta Ijazah Diploma IV Transportasi Laut dengan gelar Sarjana Terapan Transportasi (S.Tr.Tra).“Para Perwira Pelayaran Niaga lulusan Poltekpel Sumbar yang telah dibekali dengan interpersonal skill yang baik harus mampu membangun personal branding dengan menunjukkan sisi profesionalitas, kompetensi, serta memiliki karakteristik,” tutupnya.