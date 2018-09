Dikemas Piano Klasik, Lagu Daerah Siap Go Internasional

Kebudayaan Indonesia bukan hanya kaya akan seni tari dan tradisi. Nusantara juga menyimpan segudang kekayaan nada, yang terbalut dalam musik dan lagu-lagu daerah yang memiliki kekhasan melodi dan rima yang beragam.Mirisnya, potensi lagu-lagu daerah itu kini mulai ditinggalkan anak-anak muda. Serbuan musik-musik modern, membuat lagu daerah kurang memiliki tempat. Sekalipun dilantunkan, hanya di acara-acara seremonial dan festival kebudayaan.Pianis kondang Ananda Sukarlan, menumpahkan kegelisahan itu, yang kemudian memicunya untuk menginisiasi, bagaiman agar lagu-lagu daerah dikemas secara menarik. Sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, tidak hanya di telinga anak negeri, bahkan internasional.Pianis yang berhasil masuk ke jajaran tokoh berpengaruh dalam musik klasik ini, mencoba mengemas irama lagu daerah dalam bentuk permainan piano klasik. Dengan melodi, struktur tangga nada yang sama dengan lagu daerah, agar tak mengubah irama asli lagu daerah tersebut."Kenapa nanti saya kemas dalam bentuk piano? Karena piano itu ada dimana-mana, ada di seluruh dunia, bisa dimainkan oleh musikus-musikus yang bukan orang Indonesia," ucap Ananda kepada Medcom.id, di Jakarta.Pria yang juga berprofesi sebagai aktivis kebudayaan Indonesia ini mengatakan, irama musik piano sangat universal. Irama pada lagu daerah, akan terdengar sangat kaya jika diperdengarkan dengan tuts-tuts piano."Dengan begitu, mereka (musisi internasional) akan secara tidak sengaja memperkenalkan lagu daerah Indonesia di komunitasnya, atau di konser mereka. Secara tidak langsung kita melestarikan lagu daerah tadi," kata satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam buku 'The 2000 Outstanding Musicians of the 20th Century' ini.Baca: Satu-satunya Wakil Asia di Barcelona Demi mewujudkan itu, Ananda merintisnya melalui proyek musik klasik piano solo yang diberi nama 'Rapsodia Nusantara'. Proyek Ananda ini, mengkompilasikan lagu-lagu dari setiap daerah yang diaransemen dengan piano."Kata Pak Habibie (B.J Habibie), kalau mau bikin paling sedikit 34 lagu daerah dulu. Jadi setiap provinsi itu ada perwakilannya," terang Ananda mengutip pernyataan Presiden Indonesia ke-3 itu.Diakui lulusan Kolese Kanisius Jakarta ini, tidak mudah mengumpulkan lagu-lagu daerah yang benar-benar orisinal. Pasalnya, beberapa lagu daerah saat ini sudah banyak yang digubah, bukan lagi versi penyanyi aslinya."Tapi ternyata enggakgampang, karena Youtube enggakpunya lagu daerah yang dimainkan aslinya dari suku itu. Kebanyakan aransemen," terang Ananda.Musik daerah di Indonesia menurut Pendiri Yayasan Musik Sastra Indonesia (YMSI) ini mempunyai ritme musik yang berbeda dengan lagu barat. Sehingga dengan diperkenalkan ritme musik daerah ini, dapat menambah ragam musik di dunia."Mereka (lagu daerah) punya struktur pembikinan melodi, tangga nada, accord, harmoni, ritme yang berbeda. Justru memperkaya dunia musik," tandasnya.(CEU)