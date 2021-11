ITS Raih 2 Gelar Juara dalam Robocup Asia-Pasific 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AGA)

Surabaya: Tim robot IRIS Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) menorehkan prestasi di kompetisi RoboCup Asia Pasific 2021. Tim robot IRIS meraih juara 2 pada kategori Video Challenge dan juara 4 pada kategori Scientific Challenge.Salah satu official tim IRIS Natasya Septina Arinti mengungkapkan, kompetisi ini merupakan kompetisi robotika internasional yang bertujuan mempromosikan penelitian robotika dan tantangan Artificial Intelligence (AI) secara publik, khususnya di wilayah Asia Pasifik."Kompetisi ini diselenggarakan secara hybrid yang berpusat di daerah Aichi, Jepang," tutur Natasya dalam siaran pers ITS, Selasa, 30 November 2021.Menurut dia, dalam kompetisi tersebut terdapat delapan kategori yang dilombakan. Yakni RoboCup Soccer, RoboCup Rescue, RoboCup Home, RoboCup Industrial, RoboCup Junior, RCAP Challenges, RCAP Industry League, dan RCAP Demonstrations."Tim IRIS sendiri hanya mengikuti kategori RoboCup Soccer, khususnya Middle Size League (MSL)," paparnya.Ia menjelaskan, pada kategori tersebut terdapat dua buah tantangan yang diujikan, yakni video challenge dan scientific challenge. Pada kategori Video Challenge, setiap tim diminta membuat sebuah video yang berisi pengalaman perlombaan yang pernah diikuti, riset robot-robot lain, jurnal, hingga promosi robotika."Sedangkan pada Scientific Challenge, kami diminta untuk melakukan riset dan mempresentasikan materi robot milik tim IRIS," jelasnya.Baca: Fathinah Terpilih Wakili UI Ikut Program Innovation Fellows di Stanford University Robot milik tim IRIS merupakan robot pelatih kiper yang dapat mendeteksi area kosong yang ada di gawang. "Jadi ketika pertandingan, robot ini dapat menangkap tendangan bola pemain agar tak kebobolan," terang mahasiswi Departemen Statistika Bisnis ITS tersebut.Sebelum mencapai tahap perlombaan tingkat internasional, tim IRIS telah mengikuti berbagai rangkaian seleksi. Di antaranya adalah Team Leader Meeting, First Pre Competition Test, hingga Second Pre Competition Test.Meski pernah mengikuti kompetisi Robocup di tahun 2019 dan awal tahun 2021 lalu, Natasya mengaku bahwa ini adalah kali pertama tim IRIS mengikuti Robocup di tingkat Asia Pasifik."Ini merupakan sejarah baru bagi IRIS di kancah internasional dan akan menjadi agenda rutin ke depannya mengingat pencapaian kali ini yang sangat memuaskan," ujarnya.Waktu persiapan yang cukup singkat memang membuat tim IRIS sedikit kewalahan sehingga menghambat persiapan. Namun, kata dia, kendala tersebut tak bisa menyurutkan semangat tim untuk menggondol sejumlah penghargaan."Ke depan, kami berharap dapat terus aktif menjadi juara di setiap kompetisi robotika internasional," tuturnya.