Raih IPK Sempurna, Begini Sosok Putri Peraih Wisudawan Terbaik ITS

Jakarta: Nama Dyah Putri Nariswari, mahasiswa Departemen Teknik Informatika menjadi sorotan saat wisuda ke-128 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Ia berhasil lulus Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00 atau sempurna, sekaligus menjadi wisudawan sarjana (S1) terbaik di Wisuda di wisuda kali itu.Putri, sapaan akrabnya, masuk ITS pada 2019. Pada awalnya, ia mengaku sedikit tertinggal dari teman-temannya di awal kuliah, pasalnya ia sama sekali tidak mengerti tentang coding.Berbeda dengan banyak teman-temannya di departemen tersebut yang rata-rata telah memiliki dasar coding sejak di jenjang SMA. "Dulu kalau teman saya bisa ngerjain satu soal coding selama satu jam, saya butuh waktu bahkan seharian untuk mengerjakan soal tersebut," ungkap Putri yang akan diwisuda pada hari keempat, Minggu, 24 September 2023 itu.Tak hanya dari urusan coding, Putri juga kerap merasa tertinggal dibandingkan teman-temannya yang aktif dalam kegiatan kampus dan prestasi-prestasi lainnya. Namun kemudian ia menyadari, bahwa setiap orang membawa garis waktunya masing-masing.Kemudian Putri berfokus pada hal-hal yang ingin dicapainya dan tujuannya kuliah di ITS . Yakni menimba ilmu dan pengalaman yang banyak.Mengutip laman ITS, Putri yang berprestasi di bidang akademik pun ternyata mampu aktif di kegiatan nonakademik. Bahkan, di tahun pertama kuliah dirinya sudah mencoba untuk magang di salah satu startup bernama Rindang yang didirikan oleh mahasiswa ITS.Pengalaman magang ini menjadi langkah awal yang penting dalam kariernya, meski pada awalnya ia merasa belum memiliki banyak kemampuan. "Saat itu saya belum punya pengalaman apapun dan teman-teman di sana (startup) membantu saya untuk berkembang dan belajar banyak hal," kenangnya.Putri mengatakan, magang pertamanya bersama Rindang menjadi poin baginya untuk magang di tempat-tempat lain. Setelah di Rindang, Putri juga mendapat kesempatan magang di tiga tempat lainnya.Seperti Data Analyst di Ternak Uang, lalu di tahun 2022 Putri magang sebagai Software Development Engineer di Tokopedia. Selanjutnya di tahun yang sama, putri dari pasangan Airlangga dan Agung Retno Rachmawati ini juga sempat magang sebagai Risk Assurance di perusahaan ternama PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia."Awalnya saya tidak memiliki niatan khusus untuk mendaftar magang, tetapi pandemi membuat saya memiliki banyak waktu untuk mencoba banyak hal baru," tutur gadis kelahiran Surabaya, 24 April 2001 ini.Tidak hanya magang, Putri juga aktif di kegiatan kepanitiaan dan internasionalisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua divisi talkshow di acara Petrolida 2021 dan Ketua Divisi Public Relations di Schematics ITS 2021.Baginya, kemampuan komunikasi merupakan aset penting bagi setiap individu. "Dengan kemampuan komunikasi, kita dapat mengekspresikan pikiran kita sehingga orang lain bisa dengan mudah memahami isi pikiran kita," ujar bungsu dari dua bersaudara ini.Selain pengalaman magang dan kepanitiaan, Putri juga mendapatkan sertifikasi internasional yang memperkuat keahliannya, seperti sertifikasi pelatihan cyber security dari CISCO dan cloud architecture dari Amazon Web Services (AWS). "Awalnya saya hanya tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang cyber security sehingga saya mengambil kursus dari Digitalent Kominfo," terangnya.Tak berhenti di situ, Putri juga berhasil menjadi awardee angkatan pertama Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) di University of Pisa, Italia dengan salah satu course yang diambil adalah Data Mining. Selama masa studi di IISMA, Putri menghadapi banyak tantangan karena gaya pembelajaran yang berbeda dengan yang diajarkan di ITS yang lebih berfokus pada praktik."Saya harus beradaptasi dengan metode pembelajaran yang berbeda dan lebih teoritis," imbuhnya.Uniknya, meskipun menjalani banyak pengalaman di luar akademik, Putri tetap mampu mempertahankan fokusnya pada prestasi akademik yang dibuktikan dengan meraih IPK sempurna 4,00. Baginya, proses perkuliahan bukanlah sebuah kompetisi, di mana ada yang menang dan kalah.Alih-alih bersaing, ia lebih memilih untuk berkolaborasi. Selain kolaborasi, kemampuan beradaptasi juga menjadi kunci penting baginya. "Saya selalu mendorong teman-teman untuk belajar sambil menjalin hubungan sosial, karena belajar tidak harus dilakukan sendirian," tegasnya.