Peneliti Perempuan Indonesia Raih Penghargaan Riset di Inggris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Peneliti perempuan asal Indonesia, Dr. Susanti, meraih penghargaan dalam ajang tahunan University of Nottingham Tri-Campus Awards for Postgraduate and Postdoctoral Research 2021, di Nottingham, Inggris.Penghargaan yang diberikan kepada Susanti untuk kategori “Postdoctoral Research Award for Outstanding Contribution to the Research Community” (Penghargaan Riset Post Doktoral untuk Kontribusi Luar Biasa bagi Komunitas Riset).“Kategori ini diberikan untuk staf peneliti muda di University of Nottingham yang dinilai memberikan kontribusi luar biasa pada komunitas riset baik di dalam maupun di luar lingkungan universitas,” kata Susanti yang baru saja menyelesaikan studi S3 dan menjadi postdoctoral research fellow di School of Medicine, University of Nottingham dalam siaran pers yang diterima, Kamis, 27 Mei 2021.Duta Besar RI di London, Desra Percaya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih oleh Susanti. “Penghargaan ini merupakan wujud pengakuan atas kontribusi luar biasa di bidang komunitas riset dari salah satu putri ilmuwan terbaik Indonesia yang berkiprah di Inggris,” kata Desra.Desra berharap prestasi ini dapat dimanfaatkan untuk lebih mendorong kemajuan kerja sama riset Indonesia-Inggris. Desra juga mengharapkan jejak Susanti akan terus diikuti oleh para diaspora ilmuwan Indonesia lainnya.Baca juga: Siswa Indonesia Boyong Enam Medali di Olimpiade Informatika Asia Pasifik Kontribusi Susanti dalam bidang riset diawali lewat inisiasi NICCRAT (Nottingham-Indonesia Collaboration for Clinical Research and Training / Kolaborasi Nottingham-Indonesia bagi Riset dan Pelatihan Klinik) pada 2019 bersama dengan pembimbingnya Prof. Mohammad Ilyas. NICCRAT didirikan untuk membina kemitraan antara University of Nottingham dan beberapa ilmuwan Indonesia dan institusi akademik serta penelitian di bidang ilmu kesehatan dan klinis.Saat ini terdapat beberapa kelompok penelitian di lingkungan Faculty of Medicine and Health Science di University of Nottingham yang berpartisipasi dalam NICCRAT. Mereka bekerja sama dengan beberapa institusi di Indonesia, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan tenaga medis sekolah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas YARSI, Universitas Riau, dan jaringan Universitas Muhammadiyah.Mengadopsi ABGC (Akademik, Bisnis, Pemerintah dan Komunitas), konsep kolaborasi NICCRAT juga mengikutsertakan partisipasi pemangku kepentingan lainnya. Seperti Kanker Indonesia Asosiasi (organisasi nirlaba), Bio Farma (bioteknologi milik negara perusahaan), dan pembuat kebijakan termasuk di Tanah Air seperti Kemendikbudristek dan KBRI London.(CEU)